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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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عودة الهدوء إلى مدن تالة وسبيطلة وفريانة
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الأولى
عودة الهدوء إلى مدن تالة وسبيطلة وفريانة
09 جانفي 2018 | 09:54

عاد الهدوء في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين إلى مفترق "حي الزهور" بمدينة القصرين، الذي اندلعت فيه مواجهات بين الوحدات الأمنية ومحتجين اقدموا على إشعال العجلات المطاطية وإغلاق مفرق الحي، ورشق الأمنيين بالحجارة، وقد اضطر الامنيون إلى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجيين، وفق مصادر أمنية بالجهة.

وأكدت ذات المصادر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "الهدوء عاد أيضا إلى مدينة تالة بعد مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن ومنه إلى مدينتي سبيطلة و فريانة التي إمتدت رقعة الإحتجاجات اليهما".

وللتذكير فقد اقدمت مجموعة من الاشخاص مساء أمس على اقتحام المستودع البلدي بالقصرين المدينة وتم نهب عدد من الدراجات النارية المودعة به، وقد تمكنت الوحدات الأمنية من ايقاف عدد من المشتبه بهم في عملية الاعتداء و السرقة.

وخلفت هذه الحادثة اصابة عون أمن، وايضا اصابة مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين على مستوى الساق حيث تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات الضرورية، كما سجلت المواجهات وسط مدينة القصرين اصابة عون أمن واختناق إمرأة بالغاز المسيل للدموع.

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الأولى
عودة الهدوء إلى مدن تالة وسبيطلة وفريانة
09 جانفي 2018 | 09:54

عاد الهدوء في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين إلى مفترق "حي الزهور" بمدينة القصرين، الذي اندلعت فيه مواجهات بين الوحدات الأمنية ومحتجين اقدموا على إشعال العجلات المطاطية وإغلاق مفرق الحي، ورشق الأمنيين بالحجارة، وقد اضطر الامنيون إلى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجيين، وفق مصادر أمنية بالجهة.

وأكدت ذات المصادر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "الهدوء عاد أيضا إلى مدينة تالة بعد مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن ومنه إلى مدينتي سبيطلة و فريانة التي إمتدت رقعة الإحتجاجات اليهما".

وللتذكير فقد اقدمت مجموعة من الاشخاص مساء أمس على اقتحام المستودع البلدي بالقصرين المدينة وتم نهب عدد من الدراجات النارية المودعة به، وقد تمكنت الوحدات الأمنية من ايقاف عدد من المشتبه بهم في عملية الاعتداء و السرقة.

وخلفت هذه الحادثة اصابة عون أمن، وايضا اصابة مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين على مستوى الساق حيث تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات الضرورية، كما سجلت المواجهات وسط مدينة القصرين اصابة عون أمن واختناق إمرأة بالغاز المسيل للدموع.

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عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...
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