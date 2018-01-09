قابس: اقتحام معتمدية الحامة واتلاف كل محتوياتها وحرقها

اقتحمت مجموعة من الشباب، الليلة الماضية، مقر معتمدية الحامة، وعبثت بكل محتوياته واخرجت الوثائق الموجودة به والتى من بينها الوثائق الادارية، لتقوم بحرقها في الطريق العام، وفق ما افاد به شهود عيان مراسل (وات) بالجهة.

وافادت ذات المصادر انه "تم العبث بكل التجهيزات الموجودة بالمعتمدية بما في ذلك اجهزة التكييف وحنفيات المياه التي تم قلعها من مكانها"، واضافت المصادر ان "قوات الجيش حلت على عين المكان بعد عملية الاقتحام وتمركزت امام المعتمدية وهي تقوم حاليا بتأمينها".

وكانت هذه المجموعة قد عمدت قبل ذلك الى غلق الطريق الوطنية رقم 16، التي تمر من امام المعتمدية، وقامت باشعال العجلات المطاطية بهذه الطريق.