سيدي بوزيد: إحتجاجات ليلية في عدد من الاحياء ومحاولة لإقتحام المستودع البلدي

سيدي بوزيد : الشروق أون لاين - قيس عماري: شهدت عدة احياء بمدينة سيدي بوزيد خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء تحركات احتجاجات، حيث أغلق محتجون عددا من الانهج باستعمال الاطارات المطاطية المشتعلة.

وتدخلت خلالها الوحدات الامنية في بعض الاحياء باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام المستودع البلدي.

* الصورة توضيحية