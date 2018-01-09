الشيباني: إيقاف 44 شخصا تورّطوا فى أعمال تخريب وسرقة خلال الاحتجاجات الليلية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني ايقاف 44 شخصا تورّطوا فى أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة وسرقة محلات تجارية على خلفية الاحتجاجات الليلية التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية .

وقال الشيباني فى تصريح لإذاعة "شمس اف أم" ،"تمّ ايقاف 18 شخصا فى حي الانطلاقــة وحي التضامن ،و16 آخرين فى القصرين، بالاضافة إلى 10 أشخاص فى قفصة".