دوز: احتجاجات ومواجهات مع الامن

انطلقت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين احتجاجات بمدينة دوز، حيث عمد المحتجون إلى غلق الطريق الرابطة بين دوز وقبلي وحرق عجلات المطاطية.

كما حاولوا الاقتراب من مركز أمن عمومي بدوز إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع ورد المحتجون برشقهم بالحجارة.

راديو موزاييك