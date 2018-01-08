الشيباني: التحركات الليلية لا علاقة لها بالاحتجاجات السلمية ومخالفة للقانون

تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح للشروق اون لاين أن التحركات التي شهدتها الليلة عدة جهات من البلاد لا علاقة لها بالاحتجاجات السلمية ومخالفة للقانون حالة الطوارىء

وافاد الشيباني ان ما حصل جاء بتحريك من عديد مواقع التواصل الاجتماعي بترويج خبر وفاة مواطن بطبربة دهسا بسيارة امنية

واضاف الشيباني ان عصابات قامت باستغلال هذه الاحتجاجات واقتحمت مركز الامن الوطني بالبطان وحرق مكتب به وكذلك عن اقتحمام مركز الامن الوطني بالقطار من ولاية قفصة وبعثرته واخراج الوثائق منه وحرقها قبل التحول الى مستودع القباضة المالية بالقطار وسرقة كمية من السجائر الموجودة بها كما تم اقتحام المستودع البلدي بالقطار وسرقة سيارتين ودراجات نارية وخلع مغازة بحي الانطلاقة وسرقة مواد غذائية منها واقتحام المستودع البلدي الكائن بحي البساتين بمدينة القصرين وسرقة 34 دراجة.

كما اشار الشيباني الى ان محتجين في القصرين قاموا برشق اعوان الامن بالحجارة وعدد 2 قذائف مولوتوف مما تسبب في اصابة عوني امن ومدير اقليم الامن الوطني بالجهة بإصابات متفاوتة وكذلك اقتحام مقر معتمدية طبرقة واخراج الاثاث والتجهيزات الموجودة بها وحرقها واقتحام فرع احد البنوك بطبربة وتهشيم عدد 2 موزعات اوراق نقدية بفرعين بنكيين بحي الانطلاقة واقتحام مقر معتمدية الحامة وبعثرة بعض الوثائق به .