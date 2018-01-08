الشيباني: التحركات الليلية لا علاقة لها بالاحتجاجات السلمية ومخالفة للقانون

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تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح للشروق اون لاين أن التحركات التي شهدتها الليلة عدة جهات من البلاد لا علاقة لها بالاحتجاجات السلمية ومخالفة للقانون حالة الطوارىء
وافاد الشيباني ان ما حصل جاء بتحريك من عديد مواقع التواصل الاجتماعي بترويج خبر وفاة مواطن بطبربة دهسا بسيارة امنية
واضاف الشيباني ان عصابات قامت باستغلال هذه الاحتجاجات واقتحمت مركز الامن الوطني بالبطان وحرق مكتب به وكذلك عن اقتحمام مركز الامن الوطني بالقطار من ولاية قفصة وبعثرته واخراج الوثائق منه وحرقها قبل التحول الى مستودع القباضة المالية بالقطار وسرقة كمية من السجائر الموجودة بها كما تم اقتحام المستودع البلدي بالقطار وسرقة سيارتين ودراجات نارية وخلع مغازة بحي الانطلاقة وسرقة مواد غذائية منها واقتحام المستودع البلدي الكائن بحي البساتين بمدينة القصرين وسرقة 34 دراجة.
كما اشار الشيباني الى ان محتجين في القصرين قاموا برشق اعوان الامن بالحجارة وعدد 2 قذائف مولوتوف مما تسبب في اصابة عوني امن ومدير اقليم الامن الوطني بالجهة بإصابات متفاوتة وكذلك اقتحام مقر معتمدية طبرقة واخراج الاثاث والتجهيزات الموجودة بها وحرقها واقتحام فرع احد البنوك بطبربة وتهشيم عدد 2 موزعات اوراق نقدية بفرعين بنكيين بحي الانطلاقة واقتحام مقر معتمدية الحامة وبعثرة بعض الوثائق به .
تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح للشروق اون لاين أن التحركات التي شهدتها الليلة عدة جهات من البلاد لا علاقة لها بالاحتجاجات السلمية ومخالفة للقانون حالة الطوارىء
وافاد الشيباني ان ما حصل جاء بتحريك من عديد مواقع التواصل الاجتماعي بترويج خبر وفاة مواطن بطبربة دهسا بسيارة امنية
واضاف الشيباني ان عصابات قامت باستغلال هذه الاحتجاجات واقتحمت مركز الامن الوطني بالبطان وحرق مكتب به وكذلك عن اقتحمام مركز الامن الوطني بالقطار من ولاية قفصة وبعثرته واخراج الوثائق منه وحرقها قبل التحول الى مستودع القباضة المالية بالقطار وسرقة كمية من السجائر الموجودة بها كما تم اقتحام المستودع البلدي بالقطار وسرقة سيارتين ودراجات نارية وخلع مغازة بحي الانطلاقة وسرقة مواد غذائية منها واقتحام المستودع البلدي الكائن بحي البساتين بمدينة القصرين وسرقة 34 دراجة.
كما اشار الشيباني الى ان محتجين في القصرين قاموا برشق اعوان الامن بالحجارة وعدد 2 قذائف مولوتوف مما تسبب في اصابة عوني امن ومدير اقليم الامن الوطني بالجهة بإصابات متفاوتة وكذلك اقتحام مقر معتمدية طبرقة واخراج الاثاث والتجهيزات الموجودة بها وحرقها واقتحام فرع احد البنوك بطبربة وتهشيم عدد 2 موزعات اوراق نقدية بفرعين بنكيين بحي الانطلاقة واقتحام مقر معتمدية الحامة وبعثرة بعض الوثائق به .
-
02:35العميد خليفة الشيباني يكشف حصيلة عمليات النهب والسرقة ببعض مناطق الجمهورية
09 جانفي 2018
-
01:53دوز: احتجاجات ومواجهات مع الامن
09 جانفي 2018
-
01:42الشيباني: التحركات الليلية لا علاقة لها بالاحتجاجات السلمية ومخالفة للقانون
09 جانفي 2018
-
01:35فيديو... وحدات الحرس الوطني تتصدى لعميات النهب في حي التضامن
09 جانفي 2018
-
00:35حي التضامن: تهشيم البلور الامامي لفرع بنك بحي الانطلاقة(صورة)
09 جانفي 2018
-
00:03حي التضامن: تهشيم سيارة الحماية المدنية في حي الانطلاقة
09 جانفي 2018
-
23:49حي التضامن: وصول مدرعات الحرس الوطني لتعزيز وحدات الامن(بالفيديو)
08 جانفي 2018
-
23:40تاكيدا لما نشرته الشروق اون لاين: وزارتا الداخلية والصحة تؤكد وفاة مواطن بطبربة
09 جانفي 2018
-
23:35حي الرمّانة: تنزيل ركاب المترو 5 بسبب المواجهات
08 جانفي 2018
-
23:28مواجهات حي التضامن: استعمال السيوف في شارعي 105 وابن خلدون
08 جانفي 2018
-
-
23:02القيروان: اندلاع إحتجاجات في بوحجلة والوسلاتية
08 جانفي 2018
-
22:47عاجل: مواجهات عنيفة في حي التضامن وسرقة المغازة العامة
08 جانفي 2018
-
22:33مسؤول نقابي بمستشفى الرابطة: وفاة مواطن من طبربة
08 جانفي 2018
-
21:01احتجاجات في سبيطلة واقتحام المستودع البلدي بالقصرين
08 جانفي 2018
-
20:51مركز مفاجئ لكريستيانو رونالدو في ترتيب أغلى لاعبي العالم
08 جانفي 2018
-
20:41قفصة: الكشف عن خلية تكفيرية
08 جانفي 2018
-
20:28زيدان: جهزت نفسي ليوم الرحيل عن ريال مدريد
08 جانفي 2018
-
20:08السر الذي يخفيه زعيم كوريا الشمالية
08 جانفي 2018
-
19:48الجامعة العامة للكهرباء والغاز تقرر تاجيل الاضراب المزمع تنفيده يومي 9 و10 جانفي
08 جانفي 2018