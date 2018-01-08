يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"

الشروق اون لاين – مراد الخترشي:

نجحت ادارة فريق الملعب التونسي منذ قليل في الظفر بتوقيع لاعب منزل بورقيبة يوسف الطرابلسي (24 سنة)، حيث امضى عقدا مدته موسمان ونصف، وهو ابن النادي البنزرتي وخاض تجربة قصيرة مع الاولمبي الباجي في نطاق الاعارة قبل ان يعود لفريق "قرش الشمال" ثم التحق بالملعب الافريقي بمنزل بورقيبة في بداية الموسم الحالي.