حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد

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نفى عادل حيدري، محامي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأنباء التي وردت في وسائل إعلام حول اعتقال موكله لدعمه الاحتجاجات في مدن البلاد.
وقال حيدري، في هذا الصدد: "المعلومات عن اعتقال موكلي، الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، غير مطابقة للواقع.
وتشير وكالة "تاس" الروسية، إلى أن المصادر الرسمية لم تنف أو تؤكد الأنباء بشأن الرئيس الإيراني السابق، التي وردت في وسائل إعلام بالإشارة إلى مصادر في إيران، والتي زعمت أن السلطات ألقت القبض على نجاد في شيراز بأوامر من المرشد الأعلى والزعيم الروحي، علي خامنئي.
وقالت وسائل الإعلام، إن السبب وراء اعتقاله هو بيان صدر عن نجاد حول الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واعتبرته الأخيرة دعوة إلى "التحريض على الاضطرابات".
تجدر الإشارة إلى أن المرشد الإيراني، كان قد وصف نجاد، في الـ28 من ديسمبر الشهر الماضي، بـ"المعارض"، من دون ذكر اسمه على وجه التحديد، عقب مشادات بين الأخير ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.
وبحسب المكتب الإعلامي لخامنئي فإن المرشد الإيراني قال: "الذين كانوا يتولون سلطة البلاد وكل الإمكانات كانت بيدهم بالأمس، يجب ألا يتحدثوا ضد البلاد، بل العكس عليهم الرد على الادعاءات التي تطلق بحقهم مع تحمل المسؤولية".
وتشهد إيران احتجاجات في مختلف مدنها منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي تخللتها أعمال شغب وعنف، على غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اعتقال المئات.
نفى عادل حيدري، محامي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأنباء التي وردت في وسائل إعلام حول اعتقال موكله لدعمه الاحتجاجات في مدن البلاد.
وقال حيدري، في هذا الصدد: "المعلومات عن اعتقال موكلي، الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، غير مطابقة للواقع.
وتشير وكالة "تاس" الروسية، إلى أن المصادر الرسمية لم تنف أو تؤكد الأنباء بشأن الرئيس الإيراني السابق، التي وردت في وسائل إعلام بالإشارة إلى مصادر في إيران، والتي زعمت أن السلطات ألقت القبض على نجاد في شيراز بأوامر من المرشد الأعلى والزعيم الروحي، علي خامنئي.
وقالت وسائل الإعلام، إن السبب وراء اعتقاله هو بيان صدر عن نجاد حول الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واعتبرته الأخيرة دعوة إلى "التحريض على الاضطرابات".
تجدر الإشارة إلى أن المرشد الإيراني، كان قد وصف نجاد، في الـ28 من ديسمبر الشهر الماضي، بـ"المعارض"، من دون ذكر اسمه على وجه التحديد، عقب مشادات بين الأخير ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.
وبحسب المكتب الإعلامي لخامنئي فإن المرشد الإيراني قال: "الذين كانوا يتولون سلطة البلاد وكل الإمكانات كانت بيدهم بالأمس، يجب ألا يتحدثوا ضد البلاد، بل العكس عليهم الرد على الادعاءات التي تطلق بحقهم مع تحمل المسؤولية".
وتشهد إيران احتجاجات في مختلف مدنها منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي تخللتها أعمال شغب وعنف، على غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اعتقال المئات.
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018
-
12:43القيروان: العثور على سائق تاكسي مشنوقا بمنزله
08 جانفي 2018