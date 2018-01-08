حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

سافر لاعب النجم الساحلي، حمدي النقاز، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، في مؤشر كبير على انضمامه للزمالك، خلال الساعات المقبلة.

وكان اللاعب قد طلب من إدارة الزمالك المصري، مهلة لدراسة العرض المقدم منها، لكن سفره لمصر اليوم يؤكد اقتناعه بهذا العرض.

وكان حمدي النقاز، قد حصل أول أمس على عرضين من فرنسا وبلجيكا، وهو ما جعله يضغط على إدارة الفريق المصري لتعديل القيمة المالية للعرض الذي سيوفر لخزينة النجم الساحلي مبلغ 700 ألف دولار.

يذكر أن النقاز، كان قد تحول في الأول من يناير الجاري مع منتخب تونس إلى الدوحة، إلا أنه حصل بعد يومين على تصريح من المدرب نبيل معلول، لمغادرة المعسكر، والعودة إلى تونس من أجل إتمام إجراءات تعاقده مع الزمالك المصري.