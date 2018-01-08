حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

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سافر لاعب النجم الساحلي، حمدي النقاز، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، في مؤشر كبير على انضمامه للزمالك، خلال الساعات المقبلة.
وكان اللاعب قد طلب من إدارة الزمالك المصري، مهلة لدراسة العرض المقدم منها، لكن سفره لمصر اليوم يؤكد اقتناعه بهذا العرض.
وكان حمدي النقاز، قد حصل أول أمس على عرضين من فرنسا وبلجيكا، وهو ما جعله يضغط على إدارة الفريق المصري لتعديل القيمة المالية للعرض الذي سيوفر لخزينة النجم الساحلي مبلغ 700 ألف دولار.
يذكر أن النقاز، كان قد تحول في الأول من يناير الجاري مع منتخب تونس إلى الدوحة، إلا أنه حصل بعد يومين على تصريح من المدرب نبيل معلول، لمغادرة المعسكر، والعودة إلى تونس من أجل إتمام إجراءات تعاقده مع الزمالك المصري.
سافر لاعب النجم الساحلي، حمدي النقاز، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، في مؤشر كبير على انضمامه للزمالك، خلال الساعات المقبلة.
وكان اللاعب قد طلب من إدارة الزمالك المصري، مهلة لدراسة العرض المقدم منها، لكن سفره لمصر اليوم يؤكد اقتناعه بهذا العرض.
وكان حمدي النقاز، قد حصل أول أمس على عرضين من فرنسا وبلجيكا، وهو ما جعله يضغط على إدارة الفريق المصري لتعديل القيمة المالية للعرض الذي سيوفر لخزينة النجم الساحلي مبلغ 700 ألف دولار.
يذكر أن النقاز، كان قد تحول في الأول من يناير الجاري مع منتخب تونس إلى الدوحة، إلا أنه حصل بعد يومين على تصريح من المدرب نبيل معلول، لمغادرة المعسكر، والعودة إلى تونس من أجل إتمام إجراءات تعاقده مع الزمالك المصري.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018