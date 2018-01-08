ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم

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أعلنت السلطات القضائية الألمانية، اليوم الإثنين، أنها فتحت تحقيقا في محاولة اغتيال لاعب كرة قدم محترف مشهور بمواقفه المؤيدة للأكراد، بعد تعرضه لإطلاق نار ليلا.
وكان دينيز ناكي، مهاجم نادي "أميدسبور" التركي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، يقود سيارته ليل الأحد على طريق سريع بالقرب من مسقط رأسه في ديورن في غرب ألمانيا، عندما أُطلقت عدة أعيرة نارية باتجاهه من داخل سيارة سوداء، من دون إصابته.
وقال اللاعب لصحيفة "دي فيلت" اليومية "كان يمكن أن أموت، لم تمر (الطلقات) بعيدا". وتابع ناكي "لقد أصابت رصاصة إحدى النوافذ ومرت أخرى قرب أحد الإطارات"، مضيفا أنه عاش "أكبر رعب في حياته".
وأضاف اللاعب لموقع صحيفة دير شبيغل الأسبوعية "أعتقد أنها قضية سياسية، أنا مستهدف بشكل دائم في تركيا لأن مواقفي مؤيدة للأكراد".
وكانت محكمة تركية حكمت في أفريل 2017 على ناكي، لاعب كرة القدم الكردي المولود في ألمانيا، بالحبس سنة ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة "الدعاية الإرهابية".
وكان اللاعب ملاحقا قضائيا بسبب دعوته على وسائل التواصل الاجتماعي بوضع حد للمعارك الدموية جنوب شرقي تركيا بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".
وتلاحق الحكومة في تركيا، التي توعدت بالقضاء على حزب العمال الكردستاني، منتقدي سياستها ومؤيدي القضية الكردية من صحفيين ومعارضين ومواطنين عاديين.
أعلنت السلطات القضائية الألمانية، اليوم الإثنين، أنها فتحت تحقيقا في محاولة اغتيال لاعب كرة قدم محترف مشهور بمواقفه المؤيدة للأكراد، بعد تعرضه لإطلاق نار ليلا.
وكان دينيز ناكي، مهاجم نادي "أميدسبور" التركي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، يقود سيارته ليل الأحد على طريق سريع بالقرب من مسقط رأسه في ديورن في غرب ألمانيا، عندما أُطلقت عدة أعيرة نارية باتجاهه من داخل سيارة سوداء، من دون إصابته.
وقال اللاعب لصحيفة "دي فيلت" اليومية "كان يمكن أن أموت، لم تمر (الطلقات) بعيدا". وتابع ناكي "لقد أصابت رصاصة إحدى النوافذ ومرت أخرى قرب أحد الإطارات"، مضيفا أنه عاش "أكبر رعب في حياته".
وأضاف اللاعب لموقع صحيفة دير شبيغل الأسبوعية "أعتقد أنها قضية سياسية، أنا مستهدف بشكل دائم في تركيا لأن مواقفي مؤيدة للأكراد".
وكانت محكمة تركية حكمت في أفريل 2017 على ناكي، لاعب كرة القدم الكردي المولود في ألمانيا، بالحبس سنة ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة "الدعاية الإرهابية".
وكان اللاعب ملاحقا قضائيا بسبب دعوته على وسائل التواصل الاجتماعي بوضع حد للمعارك الدموية جنوب شرقي تركيا بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".
وتلاحق الحكومة في تركيا، التي توعدت بالقضاء على حزب العمال الكردستاني، منتقدي سياستها ومؤيدي القضية الكردية من صحفيين ومعارضين ومواطنين عاديين.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018