منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم

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بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى أعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض نهاية الاسبوع الماضي القبض على 24 عنصرا مفتشا عنهم من المطلوبين لدى الدوائر الامنية والقضائية والسجنية في قضايا حق عام .

كما تم ايقاف نفرين في العقد الثاني والثالث من العمر من اجل احداث الهرج والتشويش بالمستشفى الجهوي بالمكان نهاية الاسبوع .

كما تفيد معطياتنا الاولية انه تم الاحتفاظ بنفر في العقد الثالث من اجل عقوق الوالدين.

وتم تحرير 56 محضرا و 48 مخالفة مرورية فضلا عن حجز 18 دراجة نارية.