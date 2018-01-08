اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن

اشتعلت نيران فى جزء من برج ترامب وهو ناطحة سحاب مدينة مانهاتن بوسط مانهاتن المكون من 58 طابق اوقالت متحدثة باسم ادارة الاطفاء فى مدينة نيويورك ان الحريق بدأ فى الساعة 6:58 صباحا وان الوحدات تعمل فى مكان الحادث وفقا لما ذكرته كريستين هولمز لشبكة سي ان ان.

ويبدو أن النار بدأت في واحد من الطوابق العليا وتظهر أشرطة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد.