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يوم الاثنين 08 جانفي 2018
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كرشيد من القصرين: الزيادات تمس ميسوري الحال الباحثين عن كماليات ولا تمس الطبقات الوسطي والضعيفة!
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الأولى
كرشيد من القصرين: الزيادات تمس ميسوري الحال الباحثين عن كماليات ولا تمس الطبقات الوسطي والضعيفة!
08 جانفي 2018 | 13:56

نفى مبروك كرشيد  وزير املاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارته إلى ولاية القصرين اليوم وجود اي ارتفاع للأسعار في المواد الاساسية التي تمس الطبقة الوسطى مباشرة، مؤكدا حرص الحكومة على مراعاة الطبقات الوسطى والضعيفة، و ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال كرشيد  ان الارتفاع الحاصل في بعض المواد يؤثر خاصة على  ميسوري الحال الباحثين عن الكماليات لا على الطبقة الوسطى، مضيفا أن أغلب الزيادات تخصّ المواد المستوردة و المحروقات نظرا لعلاقتها ببورصة الاسعار العالمية.

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الأولى
كرشيد من القصرين: الزيادات تمس ميسوري الحال الباحثين عن كماليات ولا تمس الطبقات الوسطي والضعيفة!
08 جانفي 2018 | 13:56

نفى مبروك كرشيد  وزير املاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارته إلى ولاية القصرين اليوم وجود اي ارتفاع للأسعار في المواد الاساسية التي تمس الطبقة الوسطى مباشرة، مؤكدا حرص الحكومة على مراعاة الطبقات الوسطى والضعيفة، و ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال كرشيد  ان الارتفاع الحاصل في بعض المواد يؤثر خاصة على  ميسوري الحال الباحثين عن الكماليات لا على الطبقة الوسطى، مضيفا أن أغلب الزيادات تخصّ المواد المستوردة و المحروقات نظرا لعلاقتها ببورصة الاسعار العالمية.

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خالد الحدّاد
الحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...
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