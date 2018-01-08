كرشيد من القصرين: الزيادات تمس ميسوري الحال الباحثين عن كماليات ولا تمس الطبقات الوسطي والضعيفة!

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نفى مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارته إلى ولاية القصرين اليوم وجود اي ارتفاع للأسعار في المواد الاساسية التي تمس الطبقة الوسطى مباشرة، مؤكدا حرص الحكومة على مراعاة الطبقات الوسطى والضعيفة، و ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال كرشيد ان الارتفاع الحاصل في بعض المواد يؤثر خاصة على ميسوري الحال الباحثين عن الكماليات لا على الطبقة الوسطى، مضيفا أن أغلب الزيادات تخصّ المواد المستوردة و المحروقات نظرا لعلاقتها ببورصة الاسعار العالمية.
نفى مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارته إلى ولاية القصرين اليوم وجود اي ارتفاع للأسعار في المواد الاساسية التي تمس الطبقة الوسطى مباشرة، مؤكدا حرص الحكومة على مراعاة الطبقات الوسطى والضعيفة، و ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال كرشيد ان الارتفاع الحاصل في بعض المواد يؤثر خاصة على ميسوري الحال الباحثين عن الكماليات لا على الطبقة الوسطى، مضيفا أن أغلب الزيادات تخصّ المواد المستوردة و المحروقات نظرا لعلاقتها ببورصة الاسعار العالمية.
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018
-
12:43القيروان: العثور على سائق تاكسي مشنوقا بمنزله
08 جانفي 2018