كرشيد من القصرين: الزيادات تمس ميسوري الحال الباحثين عن كماليات ولا تمس الطبقات الوسطي والضعيفة!

نفى مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارته إلى ولاية القصرين اليوم وجود اي ارتفاع للأسعار في المواد الاساسية التي تمس الطبقة الوسطى مباشرة، مؤكدا حرص الحكومة على مراعاة الطبقات الوسطى والضعيفة، و ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال كرشيد ان الارتفاع الحاصل في بعض المواد يؤثر خاصة على ميسوري الحال الباحثين عن الكماليات لا على الطبقة الوسطى، مضيفا أن أغلب الزيادات تخصّ المواد المستوردة و المحروقات نظرا لعلاقتها ببورصة الاسعار العالمية.