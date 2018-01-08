الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعترف الإرهابي برهان بولعابي الذي القي القبض عليه من قبل الوحدات العسكرية يوم السبت، خلال التحقيق معه بأنّه هوّ الذي قام بذبح الشهيد الطفل الراعي مبروك سلطاني.

كما اعترف الإرهابي حسب "موزاييك", أنّ مجموعة من الارهابيين التابعين لما يسمى ''بأجناد الخلافة'' خطّطوا لاغتيال ثلاثة ضباط يعملون بالقصرين.

وقال انّ المستهدفين هم رئيس فرقة احدى مصالح الاستعلامات وضابط بنفس الفرقة ورئيس منطقة سابق مباشر بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين.