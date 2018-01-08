تأجيل محاكمة ياسين العياري

نفى الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها مراد التركي اليوم الاثنين...

نفى عادل حيدري، محامي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأنباء التي وردت في وسائل إعلام حول اعتقال...

سافر لاعب النجم الساحلي، حمدي النقاز، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، في مؤشر كبير على انضمامه للزمالك، خلال...