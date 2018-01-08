جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة

تمكنت منطقة الأمن الوطني بجمال ولاية المنستير يوم 07 جانفي 2018 من القبض على شخص عمره 26 سنة من أجل مسك وترويج عملة ورقيّة مزيّفة، وذلك بعد تمكينه صاحبة محلّ لبيع الموّاد الغذائيّة من ورقة نقديّة مزيّفة من فئة 50 دينار وفراره بمجرّد تفطّنها لذلك .وبنصب كمين محكم له، تمّ في ظرف وجيز القبض عليه.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة التّحرّيات في شأنه.