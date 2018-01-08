باجة: سامي الفطاني رئيسا من جديد للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

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باجة- الشروق أون لاين: أشرفت وداد بوشماوي على مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة اوالذي تميز بالسلمية عكس جزئه الأول يوم 20 ديسمبر حين انسحبت بوشماوي لأسباب أمنية وقد أفرزت النتائج تجديد الثقة في سامي الفطناسي رئيسا للاتحاد الجهوي . فيما تم تكليف أحمد المازني كنائب رئيس أول وسعيد النفاتي كنائب رئيس ثان وفوزي السعيدي أمين مال وجلال العبيدي مساعدا له.

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