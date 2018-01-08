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يوم الاثنين 08 جانفي 2018
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باجة: سامي الفطاني رئيسا من جديد للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
الحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...
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الأولى
باجة: سامي الفطاني رئيسا من جديد للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
08 جانفي 2018 | 13:35

باجة- الشروق أون لاين: أشرفت وداد بوشماوي على مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة اوالذي تميز بالسلمية عكس جزئه الأول يوم 20 ديسمبر حين انسحبت بوشماوي لأسباب أمنية  وقد أفرزت النتائج تجديد الثقة في سامي الفطناسي رئيسا للاتحاد الجهوي . فيما تم تكليف أحمد المازني كنائب رئيس أول وسعيد النفاتي كنائب رئيس ثان وفوزي السعيدي أمين مال وجلال العبيدي مساعدا له.

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الأولى
باجة: سامي الفطاني رئيسا من جديد للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
08 جانفي 2018 | 13:35

باجة- الشروق أون لاين: أشرفت وداد بوشماوي على مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة اوالذي تميز بالسلمية عكس جزئه الأول يوم 20 ديسمبر حين انسحبت بوشماوي لأسباب أمنية  وقد أفرزت النتائج تجديد الثقة في سامي الفطناسي رئيسا للاتحاد الجهوي . فيما تم تكليف أحمد المازني كنائب رئيس أول وسعيد النفاتي كنائب رئيس ثان وفوزي السعيدي أمين مال وجلال العبيدي مساعدا له.

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حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018 السّاعة 15:24
نفى عادل حيدري، محامي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأنباء التي وردت في وسائل إعلام حول اعتقال...
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حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018 السّاعة 15:06
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ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018 السّاعة 14:57
أعلنت السلطات القضائية الألمانية، اليوم الإثنين، أنها فتحت تحقيقا في محاولة اغتيال لاعب كرة قدم محترف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...
المزيد >>
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