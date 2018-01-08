مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه سيتم عقد مجلس وزاري خاص بولاية القصرين لتدارس المسائل التنموية بمختلف مناطق الجهة.

وأضاف اليوم الاثنين في جلسة عمل بمقر معتمدية تالة مع عدد من أهالي الجهة ان كل وزير سيتعهد خلال المجلس بسقف زمني لإنجاز المشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجهوي صنف –ب- بتالة وتحويل الجهة إلى قطب للرخام لتثمين ماتزخر به المنطقة من مواد إنشائية هامة.

من جهته أكد وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات السريعة والعاجلة لفائدة الجهة في المجلس الوزاري الخاص بولاية القصرين الذي سيعقد قريبا برئاسة الحكومة.

وشدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالمناسبة على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق وعودها للمنطقة لتحقيق أهداف الثورة التي قدمت من أجلها الجهة الغالي والنفيس.