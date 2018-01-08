مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري

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أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه سيتم عقد مجلس وزاري خاص بولاية القصرين لتدارس المسائل التنموية بمختلف مناطق الجهة.
وأضاف اليوم الاثنين في جلسة عمل بمقر معتمدية تالة مع عدد من أهالي الجهة ان كل وزير سيتعهد خلال المجلس بسقف زمني لإنجاز المشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجهوي صنف –ب- بتالة وتحويل الجهة إلى قطب للرخام لتثمين ماتزخر به المنطقة من مواد إنشائية هامة.
من جهته أكد وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات السريعة والعاجلة لفائدة الجهة في المجلس الوزاري الخاص بولاية القصرين الذي سيعقد قريبا برئاسة الحكومة.
وشدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالمناسبة على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق وعودها للمنطقة لتحقيق أهداف الثورة التي قدمت من أجلها الجهة الغالي والنفيس.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه سيتم عقد مجلس وزاري خاص بولاية القصرين لتدارس المسائل التنموية بمختلف مناطق الجهة.
وأضاف اليوم الاثنين في جلسة عمل بمقر معتمدية تالة مع عدد من أهالي الجهة ان كل وزير سيتعهد خلال المجلس بسقف زمني لإنجاز المشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجهوي صنف –ب- بتالة وتحويل الجهة إلى قطب للرخام لتثمين ماتزخر به المنطقة من مواد إنشائية هامة.
من جهته أكد وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات السريعة والعاجلة لفائدة الجهة في المجلس الوزاري الخاص بولاية القصرين الذي سيعقد قريبا برئاسة الحكومة.
وشدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالمناسبة على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق وعودها للمنطقة لتحقيق أهداف الثورة التي قدمت من أجلها الجهة الغالي والنفيس.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018