الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية

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نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: على اثر التشكيات الواردة و العرائض الممضاة من طرف متساكني مدينة الحمامات على أنظار بلدية المكان حول وجود عديد التجاوزات من قبل اطراف تعمدت غلق منافذ بعدد من الأنهج الفرعية بالجهة مما عطل حركة مرور العربات.
تم تكوين لجنة فنية على مستوى البلدية قامت بالنظر في العرائض و القيام بزيارة معاينة و تفقد و تنفيذ قراري فتح لنهجين فرعيين من مجموع 5 أنهج سيتم فتحها في غضون الاسبوع الجاري وفق ما اكده لموقع الشروق اون لاين رييس النيابة الخصوصية بالحمامات محمد عبد الواحد الذي أشار بدوره الى ان عمل المصالح البلدية متواصل لرفع الضرر عن المواطنين و محاسبة المخالفين حيث تم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية بالموضوع من وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و اعوان الشرطة البلدية بتفقد المشارب الشاطيية بالمنطقة السياحية و توجيه 18 انذارا كتابيا لأصحاب المشارب لتسوية وضعياتهم و الحصول على رخصة كذلك تم التأكيد على ضرورة احترام المساحة المحددة بالرخصة لمزاولة النشاط.
علما وانه سيتم في الاسبوع الاخير من شهر جانفي الجاري القيام بزيارة معاينة ثانية و تنفيذ قرارات ازالة في حق كل مخل بالقانون.
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: على اثر التشكيات الواردة و العرائض الممضاة من طرف متساكني مدينة الحمامات على أنظار بلدية المكان حول وجود عديد التجاوزات من قبل اطراف تعمدت غلق منافذ بعدد من الأنهج الفرعية بالجهة مما عطل حركة مرور العربات.
تم تكوين لجنة فنية على مستوى البلدية قامت بالنظر في العرائض و القيام بزيارة معاينة و تفقد و تنفيذ قراري فتح لنهجين فرعيين من مجموع 5 أنهج سيتم فتحها في غضون الاسبوع الجاري وفق ما اكده لموقع الشروق اون لاين رييس النيابة الخصوصية بالحمامات محمد عبد الواحد الذي أشار بدوره الى ان عمل المصالح البلدية متواصل لرفع الضرر عن المواطنين و محاسبة المخالفين حيث تم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية بالموضوع من وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و اعوان الشرطة البلدية بتفقد المشارب الشاطيية بالمنطقة السياحية و توجيه 18 انذارا كتابيا لأصحاب المشارب لتسوية وضعياتهم و الحصول على رخصة كذلك تم التأكيد على ضرورة احترام المساحة المحددة بالرخصة لمزاولة النشاط.
علما وانه سيتم في الاسبوع الاخير من شهر جانفي الجاري القيام بزيارة معاينة ثانية و تنفيذ قرارات ازالة في حق كل مخل بالقانون.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018