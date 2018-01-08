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يوم الاثنين 08 جانفي 2018
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الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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الأولى
الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018 | 13:17

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: على اثر التشكيات الواردة و العرائض الممضاة من طرف  متساكني مدينة الحمامات على أنظار  بلدية  المكان حول وجود عديد التجاوزات من قبل اطراف تعمدت غلق منافذ بعدد من الأنهج الفرعية بالجهة مما عطل حركة مرور العربات.

 تم تكوين لجنة فنية على مستوى البلدية قامت بالنظر في العرائض و القيام بزيارة معاينة و تفقد و تنفيذ  قراري  فتح لنهجين فرعيين من مجموع 5 أنهج سيتم فتحها في غضون الاسبوع الجاري وفق ما اكده لموقع الشروق اون لاين رييس النيابة الخصوصية بالحمامات محمد عبد الواحد الذي أشار بدوره الى ان عمل المصالح البلدية متواصل لرفع الضرر عن المواطنين و محاسبة المخالفين حيث تم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية بالموضوع من وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و اعوان الشرطة البلدية بتفقد المشارب الشاطيية بالمنطقة السياحية و توجيه 18 انذارا كتابيا لأصحاب المشارب لتسوية وضعياتهم و الحصول على رخصة كذلك تم التأكيد على ضرورة احترام المساحة المحددة بالرخصة لمزاولة النشاط.

علما وانه سيتم في الاسبوع الاخير من شهر جانفي الجاري القيام بزيارة معاينة ثانية و تنفيذ قرارات  ازالة في حق كل  مخل بالقانون.

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الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018 | 13:17

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: على اثر التشكيات الواردة و العرائض الممضاة من طرف  متساكني مدينة الحمامات على أنظار  بلدية  المكان حول وجود عديد التجاوزات من قبل اطراف تعمدت غلق منافذ بعدد من الأنهج الفرعية بالجهة مما عطل حركة مرور العربات.

 تم تكوين لجنة فنية على مستوى البلدية قامت بالنظر في العرائض و القيام بزيارة معاينة و تفقد و تنفيذ  قراري  فتح لنهجين فرعيين من مجموع 5 أنهج سيتم فتحها في غضون الاسبوع الجاري وفق ما اكده لموقع الشروق اون لاين رييس النيابة الخصوصية بالحمامات محمد عبد الواحد الذي أشار بدوره الى ان عمل المصالح البلدية متواصل لرفع الضرر عن المواطنين و محاسبة المخالفين حيث تم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية بالموضوع من وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و اعوان الشرطة البلدية بتفقد المشارب الشاطيية بالمنطقة السياحية و توجيه 18 انذارا كتابيا لأصحاب المشارب لتسوية وضعياتهم و الحصول على رخصة كذلك تم التأكيد على ضرورة احترام المساحة المحددة بالرخصة لمزاولة النشاط.

علما وانه سيتم في الاسبوع الاخير من شهر جانفي الجاري القيام بزيارة معاينة ثانية و تنفيذ قرارات  ازالة في حق كل  مخل بالقانون.

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خالد الحدّاد
الحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...
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