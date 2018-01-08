فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة

تمكن يوم 07 جانفي 2018 مركز الحرس الوطني بمعتمدية فوشانة الجنوبية ولاية بنعروس من إلقاء القبض على شخص عمره 40 سنة صادرة في شأنه 03 مناشير تفتيش من أجل "دخول محل الغير عنوة" و "التجمهر" و "الفرار من السجن خلال أحداث الثورة".

تم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.