القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية

تمكنت يوم 07 جانفي 2018 مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بالقصرين بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة من القاء القبض على 03 عناصر تكفيرية تتراوح اعمارهم بين 27 و59 سنة قاطنين بمدينة القصرين من اجل تورطهم في قضية ذات صبغة ارهابية .

تم الاحتفاظ بهم واحالتهم على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة.