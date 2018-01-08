عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق

سيدي بو زيد- الشروق اون لاين- زهير المليكي: اقدم منذ قليل متساكنو بلدة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على غلق الطريق الوطنية رقم 3 عند المدخل الشمالي للبلدة بحرق العجلات المطاطية احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب رغم تدخل والي الجهة.

من جانبه معتمد المنطقة حاول صحبة المسؤول عن شركة الصوناد في لقائه مع المحتجين فتح الطريق الا انهم رفضوا ذلك مطالبين بحضور والي الجهة وكاتب عام الولاية للتحدث معه على اعتبار ان الامر تكرر عديد المرات.