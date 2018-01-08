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يوم الاثنين 08 جانفي 2018
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عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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الحريّة المسؤولة الغائبة
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الأولى
عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018 | 12:48

سيدي بو زيد- الشروق اون لاين- زهير المليكي: اقدم منذ قليل متساكنو بلدة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على غلق الطريق  الوطنية رقم 3 عند المدخل الشمالي للبلدة بحرق العجلات المطاطية  احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب رغم تدخل والي الجهة.

من جانبه معتمد المنطقة حاول صحبة المسؤول عن شركة الصوناد في لقائه مع المحتجين فتح الطريق الا انهم رفضوا ذلك مطالبين بحضور والي الجهة وكاتب عام الولاية للتحدث معه على اعتبار ان الامر تكرر عديد المرات.

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عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018 | 12:48

سيدي بو زيد- الشروق اون لاين- زهير المليكي: اقدم منذ قليل متساكنو بلدة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على غلق الطريق  الوطنية رقم 3 عند المدخل الشمالي للبلدة بحرق العجلات المطاطية  احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب رغم تدخل والي الجهة.

من جانبه معتمد المنطقة حاول صحبة المسؤول عن شركة الصوناد في لقائه مع المحتجين فتح الطريق الا انهم رفضوا ذلك مطالبين بحضور والي الجهة وكاتب عام الولاية للتحدث معه على اعتبار ان الامر تكرر عديد المرات.

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خالد الحدّاد
الحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...
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