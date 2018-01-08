عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق

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12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018
سيدي بو زيد- الشروق اون لاين- زهير المليكي: اقدم منذ قليل متساكنو بلدة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على غلق الطريق الوطنية رقم 3 عند المدخل الشمالي للبلدة بحرق العجلات المطاطية احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب رغم تدخل والي الجهة.
من جانبه معتمد المنطقة حاول صحبة المسؤول عن شركة الصوناد في لقائه مع المحتجين فتح الطريق الا انهم رفضوا ذلك مطالبين بحضور والي الجهة وكاتب عام الولاية للتحدث معه على اعتبار ان الامر تكرر عديد المرات.
سيدي بو زيد- الشروق اون لاين- زهير المليكي: اقدم منذ قليل متساكنو بلدة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على غلق الطريق الوطنية رقم 3 عند المدخل الشمالي للبلدة بحرق العجلات المطاطية احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب رغم تدخل والي الجهة.
من جانبه معتمد المنطقة حاول صحبة المسؤول عن شركة الصوناد في لقائه مع المحتجين فتح الطريق الا انهم رفضوا ذلك مطالبين بحضور والي الجهة وكاتب عام الولاية للتحدث معه على اعتبار ان الامر تكرر عديد المرات.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018