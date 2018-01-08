القيروان: العثور على سائق تاكسي مشنوقا بمنزله

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: تم العثور يوم الاثنين 08 جانفي 2018 ، على شاب في العقد الثالث من عمره متزوج واب لثلاثة ابناء ، مشنوقا بمنزله الكائن بحي الطفالة بالقيروان المدينة.

وقد تم العثور على الضحية من قبل زوجته مفارقا الحياة، لتتولى هذه الاخيرة اعلام اعوان الامن والحماية المدنية الذين تحولوا على عين المكان بحضور وكيل الجمهورية. و قد تم الاذن بتحويل الجثة لقسم الطب الشرعي بمستشفى الاغالبة بالقيروان لتحليلها والوقوف على اسباب الوفاة.

والضحية شاب يبلغ 32 سنة من العمر يعمل سائق تاكسي بالقيروان.

ووفق المعطيات الأولية ، يرجح انه أقدم على وضع حد لحياته بسبب خلافات عائلية في انتظار ما سيكشف عنه تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات الامنية.