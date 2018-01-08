سوسة: إطلاق سراح النشطاء في حملة "فاش تستناو"

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مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: قررت المحكمة الابتدائية بسوسة منذ قليل إطلاق سراح 3 نشطاء شاركو افي حملة "فاش تستناو" التي ترفض الزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفين تم إلقاء القبض عليهم ليلة السبت إثر كتابتهم شعارات على جدران بعض المؤسسات الحكومية.