حقيقة سرقة لوحتين الكترونيتين لوزير النقل البلجيكي بمطار جربة - جرجيس؟

أكد رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بمطار جرية جرجيس الدولى ناصر عثماني، ان مركز الخطوط التونسية لم يتلق إلى حد اللحظة أي شكوى رسمية من قبل الناقلة "ترانزافيا TRANSAVIA أو من ممثلها بمطار جربة جرجيس الدولي في ما يتعلق بما تداولته بعض وسائل الإعلام التونسية نقلا عن نظيرتها الفرنسية حول تعرّض وزير النقل البلحيكي لعملية سرقة للوحتين الكترونيتين.

وكانت بعض المواقع الالكترونية ذكرت أنّ الوزير البلجيكي وجه الاتهام فيها لعملة مطار جربة جرجيس الدولي منطلق عودته الى باريس حيث حط بمطار اورلي بعد رحلة سياحية بالجزيرة ليومين.

وقالت الصحف أنّ الوزير تفطن الوزير لسرقة اللوحتين عند وصوله الى مطار أورلي بباريس على متن الشركة الجوية الأجنبية ترانزافيا TRANSAVIA في رحلتها رقم TO 4101 صبيحة يوم الاربعاء 03 جانفي 2018 .

ونقلت إذاعة شمس اف أم عن رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بمطار جرية جرجيس الدولى ناصر عثماني أنه "لمزيد التثبت من الامر ورفعا لكل التباس تمّ البحث في المنظومة الاعلامية المتمركزة بالمطار والمتخصصة في متابعة شكاوى ضياع وسرقة الأمتعة المسجلة من قبل المسافرين بكامل مطارات العالم ليتأكد أنه لا وجود لشكوى مسجلة من طرف الوزير البلجيكي".

وأضاف عثماني انه بالاتصال بإدارة الشركة الناقلة الأجنبية "ترانزافيا" بمطار باريس أكد أحد المسؤولين هناك أن المعطيات التي لديه تفيد أن الأبحاث جارية فقط بمطار "أورلي" مستبعدا الي حد التاريخ مسؤولية مطار جربة جرجيس في الموضوع .

وتابع رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بجربة حرص الشركة في الحفاظ على جودة خدماتها مجددة التزامها بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمتعة المسافرين من الضياع او السرقة.