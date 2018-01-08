حقيقة سرقة لوحتين الكترونيتين لوزير النقل البلجيكي بمطار جربة - جرجيس؟

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أكد رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بمطار جرية جرجيس الدولى ناصر عثماني، ان مركز الخطوط التونسية لم يتلق إلى حد اللحظة أي شكوى رسمية من قبل الناقلة "ترانزافيا TRANSAVIA أو من ممثلها بمطار جربة جرجيس الدولي في ما يتعلق بما تداولته بعض وسائل الإعلام التونسية نقلا عن نظيرتها الفرنسية حول تعرّض وزير النقل البلحيكي لعملية سرقة للوحتين الكترونيتين.
وكانت بعض المواقع الالكترونية ذكرت أنّ الوزير البلجيكي وجه الاتهام فيها لعملة مطار جربة جرجيس الدولي منطلق عودته الى باريس حيث حط بمطار اورلي بعد رحلة سياحية بالجزيرة ليومين.
وقالت الصحف أنّ الوزير تفطن الوزير لسرقة اللوحتين عند وصوله الى مطار أورلي بباريس على متن الشركة الجوية الأجنبية ترانزافيا TRANSAVIA في رحلتها رقم TO 4101 صبيحة يوم الاربعاء 03 جانفي 2018 .
ونقلت إذاعة شمس اف أم عن رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بمطار جرية جرجيس الدولى ناصر عثماني أنه "لمزيد التثبت من الامر ورفعا لكل التباس تمّ البحث في المنظومة الاعلامية المتمركزة بالمطار والمتخصصة في متابعة شكاوى ضياع وسرقة الأمتعة المسجلة من قبل المسافرين بكامل مطارات العالم ليتأكد أنه لا وجود لشكوى مسجلة من طرف الوزير البلجيكي".
وأضاف عثماني انه بالاتصال بإدارة الشركة الناقلة الأجنبية "ترانزافيا" بمطار باريس أكد أحد المسؤولين هناك أن المعطيات التي لديه تفيد أن الأبحاث جارية فقط بمطار "أورلي" مستبعدا الي حد التاريخ مسؤولية مطار جربة جرجيس في الموضوع .
وتابع رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بجربة حرص الشركة في الحفاظ على جودة خدماتها مجددة التزامها بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمتعة المسافرين من الضياع او السرقة.
أكد رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بمطار جرية جرجيس الدولى ناصر عثماني، ان مركز الخطوط التونسية لم يتلق إلى حد اللحظة أي شكوى رسمية من قبل الناقلة "ترانزافيا TRANSAVIA أو من ممثلها بمطار جربة جرجيس الدولي في ما يتعلق بما تداولته بعض وسائل الإعلام التونسية نقلا عن نظيرتها الفرنسية حول تعرّض وزير النقل البلحيكي لعملية سرقة للوحتين الكترونيتين.
وكانت بعض المواقع الالكترونية ذكرت أنّ الوزير البلجيكي وجه الاتهام فيها لعملة مطار جربة جرجيس الدولي منطلق عودته الى باريس حيث حط بمطار اورلي بعد رحلة سياحية بالجزيرة ليومين.
وقالت الصحف أنّ الوزير تفطن الوزير لسرقة اللوحتين عند وصوله الى مطار أورلي بباريس على متن الشركة الجوية الأجنبية ترانزافيا TRANSAVIA في رحلتها رقم TO 4101 صبيحة يوم الاربعاء 03 جانفي 2018 .
ونقلت إذاعة شمس اف أم عن رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بمطار جرية جرجيس الدولى ناصر عثماني أنه "لمزيد التثبت من الامر ورفعا لكل التباس تمّ البحث في المنظومة الاعلامية المتمركزة بالمطار والمتخصصة في متابعة شكاوى ضياع وسرقة الأمتعة المسجلة من قبل المسافرين بكامل مطارات العالم ليتأكد أنه لا وجود لشكوى مسجلة من طرف الوزير البلجيكي".
وأضاف عثماني انه بالاتصال بإدارة الشركة الناقلة الأجنبية "ترانزافيا" بمطار باريس أكد أحد المسؤولين هناك أن المعطيات التي لديه تفيد أن الأبحاث جارية فقط بمطار "أورلي" مستبعدا الي حد التاريخ مسؤولية مطار جربة جرجيس في الموضوع .
وتابع رئيس مركز الخطوط التونسية للخدمات الارضية بجربة حرص الشركة في الحفاظ على جودة خدماتها مجددة التزامها بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمتعة المسافرين من الضياع او السرقة.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018