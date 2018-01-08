تواصل الاحتجاجات في الساقية

الكاف- الشروق أون لاين- رشاد الصالحي: تواصلت الاحتجاجات في مدينة ساقية سيدي يوسف مطالبة بالتشغيل والتنمية يذكر أن شابا أصيل الساقية أقدم منذ يومين على الانتحار شنقا، وفي خضم الاحتجاجات اتجه بعض المحتجين إلى المعبر مهددين بالدخول إلى القطر الجزائري الشقيق. هذا وقد شهدت مدينة الكاف هي الأخرى احتجاجات وتم غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية على خلفية نفس المطالب وهي التنمية والتشغيل.