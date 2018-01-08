سوسة: شاب يحاول حرق نفسه داخل المعتمدية

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: عمد منذ قليل شاب يبلغ من العمر حوالي 28 سنة إلى محاولة الانتحار داخل مقر معتمدية سوسة جوهرة حيث تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة إلى عين المكان مصحوبة بتعزيزات أمنية وتم السيطرة على المظنون فيه واقتياده إلى مقر الأمن لمزيد البحث والتحري معه حول ما نسب إليه.

ولا تزال الدوافع الحقيقية لإقدامه على فعلته مجهولة في انتظار استكمال الأبحاث الجارية معه في الغرض.