سوسة: معتمد مساكن يقدم استقالته

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أكد معتمد مساكن ورئيس النيابة الخصوصية بها العربي قرطاس خبر تقديم استقالته من منصبه اليوم الاثنين، ورفض الإدلاء باي تصريح يخص الأسباب، مكتفيا بالقول لـ(وات) ان واجب التحفظ يمنعه من الإفصاح في الوقت الراهن عن أسباب تقديم الاستقالة والتوضيح أكثر.
وكان معتمد مساكن العربي قرطاس سبق وقدم استقالته من منصبه في أكتوبر 2016 على خلفية بقائه "وحيدا في معالجة ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب" وفق تعبيره، لكنه تراجع عنها آنذاك املا في إيجاد حلول تضع حدا للاحتقان المتواصل الى اليوم بين ممثلي العمال والإدارة العامة للشركة.
وتعد معتمدية مساكن، التي تضم بلديتي مساكن والمسعدين، 17 عمادة، يقطنها اكثر من 100 الف ساكن دون اعتبار اكثر من 40 الف مواطن اصيلي المعتمدية من الذين يقيمون بالخارج ولاسيما بفرنسا.
يذكر انه باستقالة معتمد مساكن، يرتفع عدد الشغورات في خطة معتمد بولاية سوسة الى ثلاثة، وذلك بعد ان تم سابقا تسجيل شغور في معتمديتي كندار وسيدي الهاني.
أكد معتمد مساكن ورئيس النيابة الخصوصية بها العربي قرطاس خبر تقديم استقالته من منصبه اليوم الاثنين، ورفض الإدلاء باي تصريح يخص الأسباب، مكتفيا بالقول لـ(وات) ان واجب التحفظ يمنعه من الإفصاح في الوقت الراهن عن أسباب تقديم الاستقالة والتوضيح أكثر.
وكان معتمد مساكن العربي قرطاس سبق وقدم استقالته من منصبه في أكتوبر 2016 على خلفية بقائه "وحيدا في معالجة ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب" وفق تعبيره، لكنه تراجع عنها آنذاك املا في إيجاد حلول تضع حدا للاحتقان المتواصل الى اليوم بين ممثلي العمال والإدارة العامة للشركة.
وتعد معتمدية مساكن، التي تضم بلديتي مساكن والمسعدين، 17 عمادة، يقطنها اكثر من 100 الف ساكن دون اعتبار اكثر من 40 الف مواطن اصيلي المعتمدية من الذين يقيمون بالخارج ولاسيما بفرنسا.
يذكر انه باستقالة معتمد مساكن، يرتفع عدد الشغورات في خطة معتمد بولاية سوسة الى ثلاثة، وذلك بعد ان تم سابقا تسجيل شغور في معتمديتي كندار وسيدي الهاني.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018