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يوم الاثنين 08 جانفي 2018
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سوسة: معتمد مساكن يقدم استقالته
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الأولى
سوسة: معتمد مساكن يقدم استقالته
08 جانفي 2018 | 11:45

أكد معتمد مساكن ورئيس النيابة الخصوصية بها العربي قرطاس خبر تقديم استقالته من منصبه اليوم الاثنين، ورفض الإدلاء باي تصريح يخص الأسباب، مكتفيا بالقول لـ(وات) ان واجب التحفظ يمنعه من الإفصاح في الوقت الراهن عن أسباب تقديم الاستقالة والتوضيح أكثر.

وكان معتمد مساكن العربي قرطاس سبق وقدم استقالته من منصبه في أكتوبر 2016 على خلفية بقائه "وحيدا في معالجة ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب" وفق تعبيره، لكنه تراجع عنها آنذاك املا في إيجاد حلول تضع حدا للاحتقان المتواصل الى اليوم بين ممثلي العمال والإدارة العامة للشركة.

وتعد معتمدية مساكن، التي تضم بلديتي مساكن والمسعدين، 17 عمادة، يقطنها اكثر من 100 الف ساكن دون اعتبار اكثر من 40 الف مواطن اصيلي المعتمدية من الذين يقيمون بالخارج ولاسيما بفرنسا.

يذكر انه باستقالة معتمد مساكن، يرتفع عدد الشغورات في خطة معتمد بولاية سوسة الى ثلاثة، وذلك بعد ان تم سابقا تسجيل شغور في معتمديتي كندار وسيدي الهاني.

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الأولى
سوسة: معتمد مساكن يقدم استقالته
08 جانفي 2018 | 11:45

أكد معتمد مساكن ورئيس النيابة الخصوصية بها العربي قرطاس خبر تقديم استقالته من منصبه اليوم الاثنين، ورفض الإدلاء باي تصريح يخص الأسباب، مكتفيا بالقول لـ(وات) ان واجب التحفظ يمنعه من الإفصاح في الوقت الراهن عن أسباب تقديم الاستقالة والتوضيح أكثر.

وكان معتمد مساكن العربي قرطاس سبق وقدم استقالته من منصبه في أكتوبر 2016 على خلفية بقائه "وحيدا في معالجة ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب" وفق تعبيره، لكنه تراجع عنها آنذاك املا في إيجاد حلول تضع حدا للاحتقان المتواصل الى اليوم بين ممثلي العمال والإدارة العامة للشركة.

وتعد معتمدية مساكن، التي تضم بلديتي مساكن والمسعدين، 17 عمادة، يقطنها اكثر من 100 الف ساكن دون اعتبار اكثر من 40 الف مواطن اصيلي المعتمدية من الذين يقيمون بالخارج ولاسيما بفرنسا.

يذكر انه باستقالة معتمد مساكن، يرتفع عدد الشغورات في خطة معتمد بولاية سوسة الى ثلاثة، وذلك بعد ان تم سابقا تسجيل شغور في معتمديتي كندار وسيدي الهاني.

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خالد الحدّاد
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