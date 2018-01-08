صنفه النقّاد كأصغر شاعر تونسي بعد الشابي: ياسين الحراثي يصدر ديوانه الأول

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صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: صدر هذه الأيام للشاب ياسين الحراثي ذو 19 ربيعا ديوانا شعريا أولا ضمنه مجمل أعماله الأدبية وباكورة إنتاجه.
ويعد هذا الشاب الواعد في مجال الكتابة أصغر شاعر بعد الشابي يصدر ديوانا بحسب اللجنة التي نظرت في ديوانه وصادقت على نزوله إلى الأسواق تحت عنوان "حبنا منحوت بالفسيفساء".
وياسين الحراثي هو أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان لم تمنعه ظروفه الاجتماعية الصعبة من تحدي الصعاب ونحت شخصية أدبية ليرسل رسائل إيجابية لشباب تونس مفادها أن الطموح مشروع وأن العزيمة تحققه متى توفر الإرادة ووجد التشجيع الكافي.
بقي أن نشبر أن المجموعة الشعرية حبنا منحوت بالفسيفساء لهذا الشاعر الشاب صدرت أواخر2017 عن دار زينب للنشر تعبر بلغة رقيقة وشفافة راقية عن رؤى وأحلام وتطلعات شاب يحمل بذرة الشعر التي تحتاج رعاية من وزارة الثقافة.
صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: صدر هذه الأيام للشاب ياسين الحراثي ذو 19 ربيعا ديوانا شعريا أولا ضمنه مجمل أعماله الأدبية وباكورة إنتاجه.
ويعد هذا الشاب الواعد في مجال الكتابة أصغر شاعر بعد الشابي يصدر ديوانا بحسب اللجنة التي نظرت في ديوانه وصادقت على نزوله إلى الأسواق تحت عنوان "حبنا منحوت بالفسيفساء".
وياسين الحراثي هو أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان لم تمنعه ظروفه الاجتماعية الصعبة من تحدي الصعاب ونحت شخصية أدبية ليرسل رسائل إيجابية لشباب تونس مفادها أن الطموح مشروع وأن العزيمة تحققه متى توفر الإرادة ووجد التشجيع الكافي.
بقي أن نشبر أن المجموعة الشعرية حبنا منحوت بالفسيفساء لهذا الشاعر الشاب صدرت أواخر2017 عن دار زينب للنشر تعبر بلغة رقيقة وشفافة راقية عن رؤى وأحلام وتطلعات شاب يحمل بذرة الشعر التي تحتاج رعاية من وزارة الثقافة.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018