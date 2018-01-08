صنفه النقّاد كأصغر شاعر تونسي بعد الشابي: ياسين الحراثي يصدر ديوانه الأول

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: صدر هذه الأيام للشاب ياسين الحراثي ذو 19 ربيعا ديوانا شعريا أولا ضمنه مجمل أعماله الأدبية وباكورة إنتاجه.

ويعد هذا الشاب الواعد في مجال الكتابة أصغر شاعر بعد الشابي يصدر ديوانا بحسب اللجنة التي نظرت في ديوانه وصادقت على نزوله إلى الأسواق تحت عنوان "حبنا منحوت بالفسيفساء".

وياسين الحراثي هو أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان لم تمنعه ظروفه الاجتماعية الصعبة من تحدي الصعاب ونحت شخصية أدبية ليرسل رسائل إيجابية لشباب تونس مفادها أن الطموح مشروع وأن العزيمة تحققه متى توفر الإرادة ووجد التشجيع الكافي.

بقي أن نشبر أن المجموعة الشعرية حبنا منحوت بالفسيفساء لهذا الشاعر الشاب صدرت أواخر2017 عن دار زينب للنشر تعبر بلغة رقيقة وشفافة راقية عن رؤى وأحلام وتطلعات شاب يحمل بذرة الشعر التي تحتاج رعاية من وزارة الثقافة.