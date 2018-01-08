سيدي بوزيد: 71 مشروعا تواجه صعوبات في الانجاز

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله ان عدد المشاريع التي تواجه صعوبات منذ 2011 يبلغ 71 مشروعا بكلفة جملية تقدر بحوالي 158 مليون و ذلك خلال جلسة عمل التامت بمقر الولاية.

وأشار الى ان هناك إشكاليات متنوعة تحول دون انجاز هذه المشاريع منها ما هو عقاري و مالي واجرائي و فني.