في زيارة تفقدية للصيدلية المركزية: الشاهد يأذن بفتح تحقيق في شبهات فساد شراء أدوية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاثنين 8 جانفي 2018 بزيارة تفقد إلى مقر الصيدلية المركزية حيث عاين إجراءات إبرام صفقات شراء الأدوية وعاين فيها جملة من الإخلالات والخروقات والفساد.

وحسب موزاييك فقد أذن رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول شبهات فساد في صفقات شراء الأدوية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ويتوقّع أن تتمّ إقالة بعض المسؤولين في الصيدلية المركزية.