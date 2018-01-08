الوسلاتية: يقطعون الطريق للمطالبة بتزويدهم بماء الشرب

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: عمد عدد من متساكني المناطق الريفية "جورج " و"المسيرب" و"الحمالة" التابعة لمعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان يوم الاثنين 8 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الرابطة بين معتمديتي الوسلاتية و الفحص وتحديدا على مستوى مفترق " الشرطي " والمسلك الفلاحي الرابط بين جبل السرج والقليعة وقاموا بتكديس الحجارة وسطها وحرق الإطارات المطاطية ومنعوا مستعملي الطريق من المرور في الاتجاهين لفترة زمنية احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب منذ أكثر من سنة. وقد هدد المحتجون بالتصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطلبهم الشرعي لإنهاء حالة العطش التي طال أمدها.