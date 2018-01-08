الشبيكة: يطلقون النار على فلاح خلال تصديه لمنع سرقة اغنامه

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد مجهولون في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين إلى محاولة السطو على زريبة أحد متساكني المنطقة الريفية "زروق" عمادة عبيدة الشرقية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان لسرقة قطيع أغنامه .
وبالتفطن خرج الفلاح للتصدي لهم فرشقه أحدهم بالحجارة في مرحلة أولى ثم قام آخر بإطلاق النار عليه من بندقية صيد ليتحصن بالفرار على متن شاحنة خفيفة .وقد خلف الاعتداء المسلح إصابة على مستوى رجل الفلاح وآثار على الجدران بالإضافة إلى حالة الهلع والرعب التي استيقظ عليها كل متساكني المنطقة.
وقد تم نقل الفلاح إلى المستشفى المحلي بالشبيكة أين تلقى العلاج ثم قام بإعلام مركز الحرس الوطني بالجهة فباشر الأعوان البحث في ملابسات الاعتداء للكشف عن هوية اللصوص الذي ألحقوا أضرار كبيرة بالفلاحين.
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد مجهولون في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين إلى محاولة السطو على زريبة أحد متساكني المنطقة الريفية "زروق" عمادة عبيدة الشرقية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان لسرقة قطيع أغنامه .
وبالتفطن خرج الفلاح للتصدي لهم فرشقه أحدهم بالحجارة في مرحلة أولى ثم قام آخر بإطلاق النار عليه من بندقية صيد ليتحصن بالفرار على متن شاحنة خفيفة .وقد خلف الاعتداء المسلح إصابة على مستوى رجل الفلاح وآثار على الجدران بالإضافة إلى حالة الهلع والرعب التي استيقظ عليها كل متساكني المنطقة.
وقد تم نقل الفلاح إلى المستشفى المحلي بالشبيكة أين تلقى العلاج ثم قام بإعلام مركز الحرس الوطني بالجهة فباشر الأعوان البحث في ملابسات الاعتداء للكشف عن هوية اللصوص الذي ألحقوا أضرار كبيرة بالفلاحين.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018