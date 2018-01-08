الشبيكة: يطلقون النار على فلاح خلال تصديه لمنع سرقة اغنامه

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد مجهولون في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين إلى محاولة السطو على زريبة أحد متساكني المنطقة الريفية "زروق" عمادة عبيدة الشرقية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان لسرقة قطيع أغنامه .

وبالتفطن خرج الفلاح للتصدي لهم فرشقه أحدهم بالحجارة في مرحلة أولى ثم قام آخر بإطلاق النار عليه من بندقية صيد ليتحصن بالفرار على متن شاحنة خفيفة .وقد خلف الاعتداء المسلح إصابة على مستوى رجل الفلاح وآثار على الجدران بالإضافة إلى حالة الهلع والرعب التي استيقظ عليها كل متساكني المنطقة.

وقد تم نقل الفلاح إلى المستشفى المحلي بالشبيكة أين تلقى العلاج ثم قام بإعلام مركز الحرس الوطني بالجهة فباشر الأعوان البحث في ملابسات الاعتداء للكشف عن هوية اللصوص الذي ألحقوا أضرار كبيرة بالفلاحين.