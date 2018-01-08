صحيفة تليغراف البريطانية تسحب مقالاتها التشهيرية ضد سيف الإسلام القذافي

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ذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء (تابعة لأنصار نظام الفاتح) أن مجموعة تليجراف الاعلامية والمالكة لصحيفة التليجراف البريطانية، قامت بإزالة كل مقالاتها “الملفقة” بخصوص امتلاك الدكتور سيف الإسلام القذافي لمنزل في العاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك رداً على خطاب كريم خان محامي سيف الإسلام، الذي طالب فيه صحيفة التليجراف البريطانية بسحب مقالاتها “الكاذبة” بخصوص امتلاك موكله لمنزل بلندن، والاعتذار عن المقالات، محذراً بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب.
وقال خان في خطابه، “تلقيت تعليمات من سيف الإسلام القذافي بمطالبتكم بتصحيح مقالاتكم التي تحمل عنوان “إلقاء نظرة حول منزل في لندن، يعتقد أنه تابع لسيف الإسلام القذافي” و “ليبيا: قصر سيف القذافي في لندن يسكنه أشخاص من المستولين على الأراضي من غير حق” والتي نشرت بتاريخ 9 الربيع 2011م، حيث أن مضمونها غير صحيح ومضلل وتشهيري”.
يذكر أن صحيفة التليجراف كانت قد عوضت سيف الإسلام بمبلغ قدره 500 الف باوند، نتيجة كسبه لقضية رفعها على ذات الصحيفة عام 2002م، بخصوص نشر الصحيفة مقال “كاذب” اتهم سيف الاسلام بتبييض أموال لدعم المشروع النووي للنظام الإيراني.
ذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء (تابعة لأنصار نظام الفاتح) أن مجموعة تليجراف الاعلامية والمالكة لصحيفة التليجراف البريطانية، قامت بإزالة كل مقالاتها “الملفقة” بخصوص امتلاك الدكتور سيف الإسلام القذافي لمنزل في العاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك رداً على خطاب كريم خان محامي سيف الإسلام، الذي طالب فيه صحيفة التليجراف البريطانية بسحب مقالاتها “الكاذبة” بخصوص امتلاك موكله لمنزل بلندن، والاعتذار عن المقالات، محذراً بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب.
وقال خان في خطابه، “تلقيت تعليمات من سيف الإسلام القذافي بمطالبتكم بتصحيح مقالاتكم التي تحمل عنوان “إلقاء نظرة حول منزل في لندن، يعتقد أنه تابع لسيف الإسلام القذافي” و “ليبيا: قصر سيف القذافي في لندن يسكنه أشخاص من المستولين على الأراضي من غير حق” والتي نشرت بتاريخ 9 الربيع 2011م، حيث أن مضمونها غير صحيح ومضلل وتشهيري”.
يذكر أن صحيفة التليجراف كانت قد عوضت سيف الإسلام بمبلغ قدره 500 الف باوند، نتيجة كسبه لقضية رفعها على ذات الصحيفة عام 2002م، بخصوص نشر الصحيفة مقال “كاذب” اتهم سيف الاسلام بتبييض أموال لدعم المشروع النووي للنظام الإيراني.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018