صحيفة تليغراف البريطانية تسحب مقالاتها التشهيرية ضد سيف الإسلام القذافي

ذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء (تابعة لأنصار نظام الفاتح) أن مجموعة تليجراف الاعلامية والمالكة لصحيفة التليجراف البريطانية، قامت بإزالة كل مقالاتها “الملفقة” بخصوص امتلاك الدكتور سيف الإسلام القذافي لمنزل في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك رداً على خطاب كريم خان محامي سيف الإسلام، الذي طالب فيه صحيفة التليجراف البريطانية بسحب مقالاتها “الكاذبة” بخصوص امتلاك موكله لمنزل بلندن، والاعتذار عن المقالات، محذراً بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب.

وقال خان في خطابه، “تلقيت تعليمات من سيف الإسلام القذافي بمطالبتكم بتصحيح مقالاتكم التي تحمل عنوان “إلقاء نظرة حول منزل في لندن، يعتقد أنه تابع لسيف الإسلام القذافي” و “ليبيا: قصر سيف القذافي في لندن يسكنه أشخاص من المستولين على الأراضي من غير حق” والتي نشرت بتاريخ 9 الربيع 2011م، حيث أن مضمونها غير صحيح ومضلل وتشهيري”.

يذكر أن صحيفة التليجراف كانت قد عوضت سيف الإسلام بمبلغ قدره 500 الف باوند، نتيجة كسبه لقضية رفعها على ذات الصحيفة عام 2002م، بخصوص نشر الصحيفة مقال “كاذب” اتهم سيف الاسلام بتبييض أموال لدعم المشروع النووي للنظام الإيراني.