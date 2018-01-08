سوسة: وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في حملة "فاش تستناو"

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نفذ صباح اليوم عدد من النشطاء في المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة احتجاجا على إيقاف عدد من الناشطين إثر انخراطهم في حملة التصدي للزيادات في غلاء الأسعار وحملة "فاش تستناو" التي تم فيها إيقاف 3 نشطاء من جهة سوسة.

وقالت مريم الرواتبي، وهي ناشطة في المجتمع المدني بالجهة إنّ هذه الوقفة تأتي تضامنا مع ثلاثة نشطاء من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تم إيقافهم قبل أيام على خلفية كتابة شعارات حملة "فاش تستناو" ويحالون اليوم أمام المحكمة، ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنهم.