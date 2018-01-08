تشيع جثمان زوجة والي توزر بمسقط رأسها

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: تم عشية الاحد 7 جانفي 2018 تشييع الفقيدة منية العقربي زوجة والي توزر صالح المطيراوي الى مثواها الاخير بمنطقة الشرايطية الجنوبية من معتمدية الشراردة بولاية القيروان. وحضر الجنازة عدد من نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكاتب الدولة للشؤون المحلية شكري بن الحسن الى جانب حضور اعداد غفيرة من المشيعين قدموا من ولايات مجاورة.

هذا وتعرض والي توزر عشية يوم السبت بالطريق الوطنية الرابطة بين الحامة و قفصة الي حادث قاتل، تمثل في انقلاب سيارته وتوفيت حرمه منية العقربي على عين المكان و نقل الوالي الى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات ومنه الي المستشفي العسكري.

والفقيدة هي اصيلة منطقة الشرايطية التابعة لمعتمدية الشراردة بالقيروان , اشتغلت قابضة ببوحجلة ومعتمدة في عدد من الجهات بعد الثورة و ام لستة اطفال.