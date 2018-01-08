تشيع جثمان زوجة والي توزر بمسقط رأسها

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القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: تم عشية الاحد 7 جانفي 2018 تشييع الفقيدة منية العقربي زوجة والي توزر صالح المطيراوي الى مثواها الاخير بمنطقة الشرايطية الجنوبية من معتمدية الشراردة بولاية القيروان. وحضر الجنازة عدد من نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكاتب الدولة للشؤون المحلية شكري بن الحسن الى جانب حضور اعداد غفيرة من المشيعين قدموا من ولايات مجاورة.
هذا وتعرض والي توزر عشية يوم السبت بالطريق الوطنية الرابطة بين الحامة و قفصة الي حادث قاتل، تمثل في انقلاب سيارته وتوفيت حرمه منية العقربي على عين المكان و نقل الوالي الى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات ومنه الي المستشفي العسكري.
والفقيدة هي اصيلة منطقة الشرايطية التابعة لمعتمدية الشراردة بالقيروان , اشتغلت قابضة ببوحجلة ومعتمدة في عدد من الجهات بعد الثورة و ام لستة اطفال.
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: تم عشية الاحد 7 جانفي 2018 تشييع الفقيدة منية العقربي زوجة والي توزر صالح المطيراوي الى مثواها الاخير بمنطقة الشرايطية الجنوبية من معتمدية الشراردة بولاية القيروان. وحضر الجنازة عدد من نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكاتب الدولة للشؤون المحلية شكري بن الحسن الى جانب حضور اعداد غفيرة من المشيعين قدموا من ولايات مجاورة.
هذا وتعرض والي توزر عشية يوم السبت بالطريق الوطنية الرابطة بين الحامة و قفصة الي حادث قاتل، تمثل في انقلاب سيارته وتوفيت حرمه منية العقربي على عين المكان و نقل الوالي الى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات ومنه الي المستشفي العسكري.
والفقيدة هي اصيلة منطقة الشرايطية التابعة لمعتمدية الشراردة بالقيروان , اشتغلت قابضة ببوحجلة ومعتمدة في عدد من الجهات بعد الثورة و ام لستة اطفال.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018