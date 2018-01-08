وفد وزاري ونقابي يزور مدينة تالة
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15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
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15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
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15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
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15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
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14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
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14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
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14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
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14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
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13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
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13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
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13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
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13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
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13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
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13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
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12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
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خالد الحدّادالحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...المزيد >>
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وفد وزاري ونقابي يزور مدينة تالة
أدى وفد وزاري متكون من مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل زيارة عمل الى مدينة تالة بمناسبة ذكرى ايام الشهيد.
وانتظم بالمناسبة اجتماع بأهالي تالة للنظر في مطالب الجهة. كما أشرف الوفد الوزاري على تحية العلم وقراءة الفاتحة بساحة الشهداء على الأرواح الطاهرة.
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وفد وزاري ونقابي يزور مدينة تالة
أدى وفد وزاري متكون من مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل زيارة عمل الى مدينة تالة بمناسبة ذكرى ايام الشهيد.
وانتظم بالمناسبة اجتماع بأهالي تالة للنظر في مطالب الجهة. كما أشرف الوفد الوزاري على تحية العلم وقراءة الفاتحة بساحة الشهداء على الأرواح الطاهرة.
الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018 السّاعة 15:50
نفى الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها مراد التركي اليوم الاثنين...المزيد >>
يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018 السّاعة 15:36
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: نجحت ادارة فريق الملعب التونسي منذ قليل في الظفر بتوقيع لاعب منزل بورقيبة...المزيد >>
حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018 السّاعة 15:24
نفى عادل حيدري، محامي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأنباء التي وردت في وسائل إعلام حول اعتقال...المزيد >>
حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018 السّاعة 15:06
سافر لاعب النجم الساحلي، حمدي النقاز، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، في مؤشر كبير على انضمامه للزمالك، خلال...المزيد >>
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018
خالد الحدّادالحريّة المسؤولة الغائبة
الحريّة لا تعني مُطلقا غياب المحاذير وانفلات العقال عن أيّ قيد أو كابح، الحريّة مفهوم يُحيل إلى تحرّر الإنسان في اتّجاه الفعل الايجابي وانطلاق ملكاته المختلفة صوب صنوف الإبداع...المزيد >>
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