وفد وزاري ونقابي يزور مدينة تالة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أدى وفد وزاري متكون من مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل زيارة عمل الى مدينة تالة بمناسبة ذكرى ايام الشهيد.

وانتظم بالمناسبة اجتماع بأهالي تالة للنظر في مطالب الجهة. كما أشرف الوفد الوزاري على تحية العلم وقراءة الفاتحة بساحة الشهداء على الأرواح الطاهرة.