رسالة خاصة من وزير الداخلية الجزائري للأمنيين التونسيين.. ماذا فيها؟

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أنه وبمناسبة زيارة وزير الداخلية لطفي براهم الى الجزائر سلمه نظيرة الجزائري نور الدين بدوي رسالة شكر خاصة للأجهزة الأمنية التونسية على اثر الضربات النوعية الأخيرة التي حققتها والتي أسفرت عن ايقاف عناصر ارهابية جزائرية شديدة الخطورة من ببينهم قيادي ارهابي جزائري هارب كان مطلوبا لدى السلطات الجزائرية منذ أكثر من 10 أعوام كاملة.

وطلب بدوي من براهم نقل اعجاب السلطات الجزائرية بالنقلة النوعية الاستخباراتية التي حققتها أجهزة الأمن التونسية على مستوى المرتفعات الحدودية الرابطة بين البلدين والتي أسفرت عن تفكيك عدة خلايا كانت متحصنة بمرتفعات القصرين والكاف.