المكسيك: معركة دامية في "مدينة الخشخاش"

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أفاد مسؤولون حكوميون بأن 11 شخصا لقوا حتفهم في معركة بالأسلحة النارية على مشارف منتجع أكابولكو السياحي في المكسيك بين سكان بلدة صغيرة وقوة شرطة محلية.
ووقع تبادل إطلاق النار في منطقة لا كونسيبسيون الزراعية إلى الجنوب مباشرة من أكابولكو بعدما اعتقلت عناصر من الشرطة المحلية شابا بسبب سلوك غير منضبط خلال احتفالات بالبلدة صباح الأحد.
وقتل 8 من السكان في المعركة.
وقال روبرتو ألفاريز المسؤول بجهاز أمن الدولة للصحفيين إنه بعد أن دخل جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة في وقت لاحق قتلوا بالرصاص 3 من عناصر الشرطة المحلية بعدما قاوموهم.
واعتقلت السلطات 30 فردا آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسؤولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.
وأكابولكو هي أكبر مدينة في ولاية جويريرو الواقعة بجنوب المكسيك، التي تعد من أكثر الولايات التي تشهد غيابا للقانون فضلا عن كونها مركزا لإنتاج الخشخاش الذي يصنع منه الهيروين.
وتغذي الحروب بين عصابات المخدرات العنف في الولاية.
ومنتجع أكابولكو من أشهر منتجعات المكسيك السياحية ويقصده نجوم هوليوود منذ عقود.
بيد أن الصراعات بين عصابات المخدرات والجريمة ألقت في السنوات القليلة الماضية بظلال قاتمة على أكابولكو التي تصنف الآن ضمن أكثرالمدن في العالم التي تشهد حوادث قتل.
أفاد مسؤولون حكوميون بأن 11 شخصا لقوا حتفهم في معركة بالأسلحة النارية على مشارف منتجع أكابولكو السياحي في المكسيك بين سكان بلدة صغيرة وقوة شرطة محلية.
ووقع تبادل إطلاق النار في منطقة لا كونسيبسيون الزراعية إلى الجنوب مباشرة من أكابولكو بعدما اعتقلت عناصر من الشرطة المحلية شابا بسبب سلوك غير منضبط خلال احتفالات بالبلدة صباح الأحد.
وقتل 8 من السكان في المعركة.
وقال روبرتو ألفاريز المسؤول بجهاز أمن الدولة للصحفيين إنه بعد أن دخل جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة في وقت لاحق قتلوا بالرصاص 3 من عناصر الشرطة المحلية بعدما قاوموهم.
واعتقلت السلطات 30 فردا آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسؤولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.
وأكابولكو هي أكبر مدينة في ولاية جويريرو الواقعة بجنوب المكسيك، التي تعد من أكثر الولايات التي تشهد غيابا للقانون فضلا عن كونها مركزا لإنتاج الخشخاش الذي يصنع منه الهيروين.
وتغذي الحروب بين عصابات المخدرات العنف في الولاية.
ومنتجع أكابولكو من أشهر منتجعات المكسيك السياحية ويقصده نجوم هوليوود منذ عقود.
بيد أن الصراعات بين عصابات المخدرات والجريمة ألقت في السنوات القليلة الماضية بظلال قاتمة على أكابولكو التي تصنف الآن ضمن أكثرالمدن في العالم التي تشهد حوادث قتل.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018