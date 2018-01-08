تحليل صوت كيم جونغ أون يدل على مرض في الكلى

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قال البروفيسور جو دونغ أوك المختص في تحليل الأصوات بقسم الآلات الإلكترونية الطبية بجامعة تشونغ بوك، إن هناك احتمالا بوجود ضعف في وظيفة الكلى لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وذكر البروفيسور أنه توصل إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل صوت كيم خلال قراءته لخطابه يوم 1 يناير الماضي، بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.
وتم تحليل صوت الزعيم الكوري الشمالي اعتمادا على نظرية التشخيص الصوتي في الطب الشرقي.
وتفيد الدراسة بأن قوة الصوت الخارجة من بين الشفتين أضعف من الصوت الخارج من اللسان، وكذلك توجد نسبة تباين في التردد وتغيرات في نبرة الأصوات.
ويقول البرفيسور إنه يوجد عدم وضوح في النطق لدى كيم جونغ أون وهو ما يدل على أن عمل الكلى ضعيف، وهو أمر يحدث عادة لدى المصابين بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني المترافق مع زيادة في وزن الجسم.
قال البروفيسور جو دونغ أوك المختص في تحليل الأصوات بقسم الآلات الإلكترونية الطبية بجامعة تشونغ بوك، إن هناك احتمالا بوجود ضعف في وظيفة الكلى لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وذكر البروفيسور أنه توصل إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل صوت كيم خلال قراءته لخطابه يوم 1 يناير الماضي، بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.
وتم تحليل صوت الزعيم الكوري الشمالي اعتمادا على نظرية التشخيص الصوتي في الطب الشرقي.
وتفيد الدراسة بأن قوة الصوت الخارجة من بين الشفتين أضعف من الصوت الخارج من اللسان، وكذلك توجد نسبة تباين في التردد وتغيرات في نبرة الأصوات.
ويقول البرفيسور إنه يوجد عدم وضوح في النطق لدى كيم جونغ أون وهو ما يدل على أن عمل الكلى ضعيف، وهو أمر يحدث عادة لدى المصابين بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني المترافق مع زيادة في وزن الجسم.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018