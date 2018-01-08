بنقردان: إيقاف عنصر تكفيري مُفتش عنه محكوم بـ 14 سنة سجنا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنقردان ولاية مدنين يوم 07 جانفي 2018 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري محلّ عدد 02 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس 01 من أجل "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بـ 14 سنة سجنا.

تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.