والي الكاف: سيتم تجميد نشاط مُعتمدة ساقية سيدي يوسف

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الكاف ـ الشروق أون لاين ـ رشاد الصالحي: أكد والي الكاف منور الورتاني في تصريح حصري للشروق أون لاين أنّه "سيتم تجميد نشاط معتمدة الجهة"، مؤكّدا تفهمه لمشاغل أهالي ساقية سيدي يوسف.

وأضاف الوالي أنّه سيعقد الاثنين اجتماعا عاما بمعتمدية ساقية سيدي يوسف للالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مشاغلهم والنظر في التسريع في المشاريع التنموية بالجهة وتكوين لجنة محلية يترأسها الوالي للنظر في المساعدات المتعلقة بموارد الرزق وتوزيعها على مستحقيها.