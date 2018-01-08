"نداء تونس" يعلن عن منسقي الإنتخابات البلدية

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الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أصدرت حركة نداء تونس مساء أمس بلاغا أعلنت فيه عن قائمة المنسقين الجهويين للإنتخابات البلدية وضمٌت القائمة عددا من أعضاء الحكومة ومستشاري رئاستي الجمهورية والحكومة وأربعة وزراء قبل 14 جانفي وهم حاتم بن سالم سمير العبيدي رضا شلغوم وعياض الودرني وهذه القائمة الكاملة
قائمة المنسقين الجهويين لحركة نداء تونس للانتخابات البلدية :
-تونس 1: حاتم بن سالم
-تونس 2: سليم العزابي
-الحرايرية : سفيان طوبال
-بن عروس 1 : نورالدين بن تيشة
-بن عروس 2 : سعيدة قراش
-اريانة : فراس قفراش
-منوبة : عبد العزيز القطي
-نابل 1 : رضا شلغوم
-نابل 2 : الهادي الماكني
-زغوان : وسام السعيدي
-بنزرت : شكري التارزي
-سوسة :رضوان عيارة
-المنستير : سلمى اللومي
-المهدية : جمال بوغلاب
-سليانة : برهان بسيس
– الكاف : مهدي بن دوة
-جندوبة : حاتم الفرجاني
-باجة : ماجدولين الشارني
-القصرين : سمير العبيدي
-القيروان : شكري بن حسن
-سيدي بوزيد :فيصل الحفيان
-قفصة : عادل الجربوعي
-صفاقس 1 : سليم الفرياني
-صفاقس 2: محسن حسن
-مدنين : عماد الجبري
-قبلي : هاشم الحميدي
-توزر : فوزي اللومي
تطاوين : عياض الودرني
-قابس: خالد شوكات
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أصدرت حركة نداء تونس مساء أمس بلاغا أعلنت فيه عن قائمة المنسقين الجهويين للإنتخابات البلدية وضمٌت القائمة عددا من أعضاء الحكومة ومستشاري رئاستي الجمهورية والحكومة وأربعة وزراء قبل 14 جانفي وهم حاتم بن سالم سمير العبيدي رضا شلغوم وعياض الودرني وهذه القائمة الكاملة
قائمة المنسقين الجهويين لحركة نداء تونس للانتخابات البلدية :
-تونس 1: حاتم بن سالم
-تونس 2: سليم العزابي
-الحرايرية : سفيان طوبال
-بن عروس 1 : نورالدين بن تيشة
-بن عروس 2 : سعيدة قراش
-اريانة : فراس قفراش
-منوبة : عبد العزيز القطي
-نابل 1 : رضا شلغوم
-نابل 2 : الهادي الماكني
-زغوان : وسام السعيدي
-بنزرت : شكري التارزي
-سوسة :رضوان عيارة
-المنستير : سلمى اللومي
-المهدية : جمال بوغلاب
-سليانة : برهان بسيس
– الكاف : مهدي بن دوة
-جندوبة : حاتم الفرجاني
-باجة : ماجدولين الشارني
-القصرين : سمير العبيدي
-القيروان : شكري بن حسن
-سيدي بوزيد :فيصل الحفيان
-قفصة : عادل الجربوعي
-صفاقس 1 : سليم الفرياني
-صفاقس 2: محسن حسن
-مدنين : عماد الجبري
-قبلي : هاشم الحميدي
-توزر : فوزي اللومي
تطاوين : عياض الودرني
-قابس: خالد شوكات
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018