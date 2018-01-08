ضمٌت القائمة عددا من أعضاء ومستشاري الحكومة والرئاسة و 4 وزراء قبل 14 جانفي

"نداء تونس" يعلن عن منسقي الإنتخابات البلدية

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أصدرت حركة نداء تونس مساء أمس بلاغا أعلنت فيه عن قائمة المنسقين الجهويين للإنتخابات البلدية وضمٌت القائمة عددا من أعضاء الحكومة ومستشاري رئاستي الجمهورية والحكومة وأربعة وزراء قبل 14 جانفي وهم حاتم بن سالم سمير العبيدي رضا شلغوم وعياض الودرني وهذه القائمة الكاملة

قائمة المنسقين الجهويين لحركة نداء تونس للانتخابات البلدية :

-تونس 1: حاتم بن سالم

-تونس 2: سليم العزابي

-الحرايرية : سفيان طوبال

-بن عروس 1 : نورالدين بن تيشة

-بن عروس 2 : سعيدة قراش

-اريانة : فراس قفراش

-منوبة : عبد العزيز القطي

-نابل 1 : رضا شلغوم

-نابل 2 : الهادي الماكني

-زغوان : وسام السعيدي

-بنزرت : شكري التارزي

-سوسة :رضوان عيارة

-المنستير : سلمى اللومي

-المهدية : جمال بوغلاب

-سليانة : برهان بسيس

– الكاف : مهدي بن دوة

-جندوبة : حاتم الفرجاني

-باجة : ماجدولين الشارني

-القصرين : سمير العبيدي

-القيروان : شكري بن حسن

-سيدي بوزيد :فيصل الحفيان

-قفصة : عادل الجربوعي

-صفاقس 1 : سليم الفرياني

-صفاقس 2: محسن حسن

-مدنين : عماد الجبري

-قبلي : هاشم الحميدي

-توزر : فوزي اللومي

تطاوين : عياض الودرني

-قابس: خالد شوكات