سوسة: القلعة الكبرى :تربص في الكاراتي تحت اشراف الخبير الدولي منصف عبد الواحد

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نظمت جمعية أحباء الطفل بالقلعة الكبرى تربصا فنيا فى رياضة الكاراتي اختصاص شوتوكان ، درجة رابعة «كوبودو» وذلك تحت إشراف الأستاذ الخبير الدولي درجة سابعة دان المنصف عبد الواحد الذي تم نصنيفه برتبة 29 على مستوى العالم فى التكوين والتدريب لرياضة الكاراتي.
بدأ الأستاذ منصف عبد الواحد مسيرته الرياضية فى الكاراتي فى السبعينات تحت إشراف الأستاذ –فور- الذي أنشأ أول نواة لتعاطي رياضة الكاراتي بالمعهد الثانوي بقابس .
وفى سنة 1976 سافر منصف عبد الواحد إلى فرنسا بعد إحرازه شهادة الباكالوريا لإتمام دراسته بباريس مع مواصلة التدريبات الجدية فى الكاراتي ثم انتقل إلى مدينة كيوطو اليابانية للقيام بتربص مدة ثلاثة أشهر.
وقد واصل الأستاذ عبد الواحد التدريب بقاعة مونتان سانت جونوفياف بباريس مدة خمس سنوات تحت إشراف الأستاذ هنري بلي .ولم ينقطع الأستاذ عبد الواحد عن السفر إلى جزيرة أوكيناوا فى اليابان مهد الكاراتي التقليدي مرتين فى السنة وذلك مدة سبعة عشر سنة حيث يحظى فى كل زيارة بإستقبال رسمي تغطيه وسائل الإعلام بالمدينة وبحفاوة عالية من قبل المسؤولين والدائرين فى فلك الكاراتي.
وقد تحصل الأستاذ منصف عبد الواحد على درجة سابعة دان فى رياضة الكاراتي وعلى درجة رابعة دان فى فن القتال كوبودو فى اليابان وفرنسا كما تحصل ثلاث مرات متتاليه على بطولة فرنسا فى رياضة الكوبودو وقد تحصل على المرتبة الأولى ديبلوم دولة فى رياضة الكاراتي بفرنسا حبث تم تكليفه بتكوين المدربين من طرف الجامعة الفرنسيه للكاراتي.
وقد كان الأستاذ منصف عبد الواحد يغتنم كل نجاحاته لإعلاء صورة تونس فى العالم ولرفع علمها عاليا.
والغريب فى الأمر هو التغافل المريب لجل المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الجامعة التونسية للكاراتي عن نجاحات هذا الرجل وعدم الاهتمام والاعتراف بقيمته الرياضية والفنية على غرار الكثير فى رجالات تونس الأفذاذ الذين ينتظرون لفتة جدية من المسؤولين لأن تونس بحاجة ماسة لنجاحات كل رجالاتها لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.
نظمت جمعية أحباء الطفل بالقلعة الكبرى تربصا فنيا فى رياضة الكاراتي اختصاص شوتوكان ، درجة رابعة «كوبودو» وذلك تحت إشراف الأستاذ الخبير الدولي درجة سابعة دان المنصف عبد الواحد الذي تم نصنيفه برتبة 29 على مستوى العالم فى التكوين والتدريب لرياضة الكاراتي.
بدأ الأستاذ منصف عبد الواحد مسيرته الرياضية فى الكاراتي فى السبعينات تحت إشراف الأستاذ –فور- الذي أنشأ أول نواة لتعاطي رياضة الكاراتي بالمعهد الثانوي بقابس .
وفى سنة 1976 سافر منصف عبد الواحد إلى فرنسا بعد إحرازه شهادة الباكالوريا لإتمام دراسته بباريس مع مواصلة التدريبات الجدية فى الكاراتي ثم انتقل إلى مدينة كيوطو اليابانية للقيام بتربص مدة ثلاثة أشهر.
وقد واصل الأستاذ عبد الواحد التدريب بقاعة مونتان سانت جونوفياف بباريس مدة خمس سنوات تحت إشراف الأستاذ هنري بلي .ولم ينقطع الأستاذ عبد الواحد عن السفر إلى جزيرة أوكيناوا فى اليابان مهد الكاراتي التقليدي مرتين فى السنة وذلك مدة سبعة عشر سنة حيث يحظى فى كل زيارة بإستقبال رسمي تغطيه وسائل الإعلام بالمدينة وبحفاوة عالية من قبل المسؤولين والدائرين فى فلك الكاراتي.
وقد تحصل الأستاذ منصف عبد الواحد على درجة سابعة دان فى رياضة الكاراتي وعلى درجة رابعة دان فى فن القتال كوبودو فى اليابان وفرنسا كما تحصل ثلاث مرات متتاليه على بطولة فرنسا فى رياضة الكوبودو وقد تحصل على المرتبة الأولى ديبلوم دولة فى رياضة الكاراتي بفرنسا حبث تم تكليفه بتكوين المدربين من طرف الجامعة الفرنسيه للكاراتي.
وقد كان الأستاذ منصف عبد الواحد يغتنم كل نجاحاته لإعلاء صورة تونس فى العالم ولرفع علمها عاليا.
والغريب فى الأمر هو التغافل المريب لجل المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الجامعة التونسية للكاراتي عن نجاحات هذا الرجل وعدم الاهتمام والاعتراف بقيمته الرياضية والفنية على غرار الكثير فى رجالات تونس الأفذاذ الذين ينتظرون لفتة جدية من المسؤولين لأن تونس بحاجة ماسة لنجاحات كل رجالاتها لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.
-
15:50الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ينفي
08 جانفي 2018
-
15:36يوسف الطرابلسي أولى انتدابات "البقلاوة"
08 جانفي 2018
-
15:24حقيقة اعتقال السلطات الايرانية لأحمدي نجاد
08 جانفي 2018
-
15:06حمدي النقاز يطير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك
08 جانفي 2018
-
14:57ألمانيا: محاولة اغتيال تطال لاعب كرة قدم
08 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تعيين مقابلات الجولة 15 للمحترفة الاولى
08 جانفي 2018
-
14:24منزل بورقيبة: إيقاف 24 عنصرا مفتشا عنهم
08 جانفي 2018
-
14:15اندلاع حريق في ناطحة السحاب "برج ترامب" في منهاتن
08 جانفي 2018
-
-
13:48الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك السلطاني
08 جانفي 2018
-
13:41تأجيل محاكمة ياسين العياري
08 جانفي 2018
-
13:37جمال- المنستير: القبض على شخص أجل مسك وترويج عملة مزيّفة
08 جانفي 2018
-
-
13:21مجلس وزاري خاص بولاية القصرين قبل موفى الشهر الجاري
08 جانفي 2018
-
13:17الحمامات: توجيه تنبيهات لـ18 مشرب شاطئي و تنفيذ قرار فتح أنهج فرعية
08 جانفي 2018
-
13:12تالة: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
08 جانفي 2018
-
13:10فوشانة- بنعروس : إيقاف شخص فار من السجن منذ الثورة
08 جانفي 2018
-
13:00القصرين: القبض على03 عناصر تكفيرية
08 جانفي 2018
-
12:59القصرين: الأهالي ينفذون وقفة احتجاجية
08 جانفي 2018
-
12:48عدد من متساكني سيدي علي بن عون يحتجون ويقطعون الطريق
08 جانفي 2018