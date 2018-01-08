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يوم الاثنين 08 جانفي 2018
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سوسة: القلعة الكبرى :تربص في الكاراتي تحت اشراف الخبير الدولي منصف عبد الواحد
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سوسة: القلعة الكبرى :تربص في الكاراتي تحت اشراف الخبير الدولي منصف عبد الواحد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 جانفي 2018

نظمت جمعية أحباء الطفل بالقلعة الكبرى تربصا فنيا فى رياضة الكاراتي اختصاص شوتوكان ، درجة رابعة «كوبودو» وذلك تحت إشراف الأستاذ الخبير الدولي درجة سابعة دان المنصف عبد الواحد الذي تم نصنيفه برتبة 29 على مستوى العالم فى التكوين والتدريب لرياضة الكاراتي.
بدأ الأستاذ منصف عبد الواحد مسيرته الرياضية فى الكاراتي فى السبعينات تحت إشراف الأستاذ –فور- الذي أنشأ أول نواة لتعاطي رياضة الكاراتي بالمعهد الثانوي بقابس .
وفى سنة 1976 سافر منصف عبد الواحد إلى فرنسا بعد إحرازه شهادة الباكالوريا لإتمام دراسته بباريس مع مواصلة التدريبات الجدية فى الكاراتي ثم انتقل إلى مدينة كيوطو اليابانية للقيام بتربص مدة ثلاثة أشهر.
وقد واصل الأستاذ عبد الواحد التدريب بقاعة مونتان سانت جونوفياف بباريس مدة خمس سنوات تحت إشراف الأستاذ هنري بلي .ولم ينقطع الأستاذ عبد الواحد عن السفر إلى جزيرة أوكيناوا فى اليابان مهد الكاراتي التقليدي مرتين فى السنة وذلك مدة سبعة عشر سنة حيث يحظى فى كل زيارة بإستقبال رسمي تغطيه وسائل الإعلام بالمدينة وبحفاوة عالية من قبل المسؤولين والدائرين فى فلك الكاراتي.
وقد تحصل الأستاذ منصف عبد الواحد على درجة سابعة دان فى رياضة الكاراتي وعلى درجة رابعة دان فى فن القتال كوبودو فى اليابان وفرنسا كما تحصل ثلاث مرات متتاليه على بطولة فرنسا فى رياضة الكوبودو وقد تحصل على المرتبة الأولى ديبلوم دولة فى رياضة الكاراتي بفرنسا حبث تم تكليفه بتكوين المدربين من طرف الجامعة الفرنسيه للكاراتي.
وقد كان الأستاذ منصف عبد الواحد يغتنم كل نجاحاته لإعلاء صورة تونس فى العالم ولرفع علمها عاليا.
والغريب فى الأمر هو التغافل المريب لجل المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الجامعة التونسية للكاراتي عن نجاحات هذا الرجل وعدم الاهتمام والاعتراف بقيمته الرياضية والفنية على غرار الكثير فى رجالات تونس الأفذاذ الذين ينتظرون لفتة جدية من المسؤولين لأن تونس بحاجة ماسة لنجاحات كل رجالاتها لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.

عبد الباسط بن سعد
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رياضات أخرى
سوسة: القلعة الكبرى :تربص في الكاراتي تحت اشراف الخبير الدولي منصف عبد الواحد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 جانفي 2018

نظمت جمعية أحباء الطفل بالقلعة الكبرى تربصا فنيا فى رياضة الكاراتي اختصاص شوتوكان ، درجة رابعة «كوبودو» وذلك تحت إشراف الأستاذ الخبير الدولي درجة سابعة دان المنصف عبد الواحد الذي تم نصنيفه برتبة 29 على مستوى العالم فى التكوين والتدريب لرياضة الكاراتي.
بدأ الأستاذ منصف عبد الواحد مسيرته الرياضية فى الكاراتي فى السبعينات تحت إشراف الأستاذ –فور- الذي أنشأ أول نواة لتعاطي رياضة الكاراتي بالمعهد الثانوي بقابس .
وفى سنة 1976 سافر منصف عبد الواحد إلى فرنسا بعد إحرازه شهادة الباكالوريا لإتمام دراسته بباريس مع مواصلة التدريبات الجدية فى الكاراتي ثم انتقل إلى مدينة كيوطو اليابانية للقيام بتربص مدة ثلاثة أشهر.
وقد واصل الأستاذ عبد الواحد التدريب بقاعة مونتان سانت جونوفياف بباريس مدة خمس سنوات تحت إشراف الأستاذ هنري بلي .ولم ينقطع الأستاذ عبد الواحد عن السفر إلى جزيرة أوكيناوا فى اليابان مهد الكاراتي التقليدي مرتين فى السنة وذلك مدة سبعة عشر سنة حيث يحظى فى كل زيارة بإستقبال رسمي تغطيه وسائل الإعلام بالمدينة وبحفاوة عالية من قبل المسؤولين والدائرين فى فلك الكاراتي.
وقد تحصل الأستاذ منصف عبد الواحد على درجة سابعة دان فى رياضة الكاراتي وعلى درجة رابعة دان فى فن القتال كوبودو فى اليابان وفرنسا كما تحصل ثلاث مرات متتاليه على بطولة فرنسا فى رياضة الكوبودو وقد تحصل على المرتبة الأولى ديبلوم دولة فى رياضة الكاراتي بفرنسا حبث تم تكليفه بتكوين المدربين من طرف الجامعة الفرنسيه للكاراتي.
وقد كان الأستاذ منصف عبد الواحد يغتنم كل نجاحاته لإعلاء صورة تونس فى العالم ولرفع علمها عاليا.
والغريب فى الأمر هو التغافل المريب لجل المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الجامعة التونسية للكاراتي عن نجاحات هذا الرجل وعدم الاهتمام والاعتراف بقيمته الرياضية والفنية على غرار الكثير فى رجالات تونس الأفذاذ الذين ينتظرون لفتة جدية من المسؤولين لأن تونس بحاجة ماسة لنجاحات كل رجالاتها لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.

عبد الباسط بن سعد
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