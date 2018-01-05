سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير

الشروق أون لاين – مكتب الساحل ـ رضوان شبيل: توفي أمس السبت شاب بسبب ما يعرف بمرض "أنفلونزا الخنازير" وهو أصيل مدينة جربة تمت إحالته على قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي فرحات حشاد بسوسة منذ 21 ديسمبر الماضي وبعد تعكر حالته تم إلحاقه بغرفة الإنعاش حسب ما أكده المندوب الجهوي للصحة بسوسة بوجمعة الفوراتي لـ "الشروق اون لاين".