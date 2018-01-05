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يوم الأحد 07 جانفي 2018
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ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
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الأولى
ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018 | 14:40

ارتفعت مداخيل صادرات الغلال التونسية بـنسبة 38 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر المنقضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ 61532 مليون دينار مقابل 44518 م د، وفق مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويعود ارتفاع مداخيل الغلال التونسية المصدرة، وفق نفس المؤشرات، إلى نمو نسق التصدير إلى بعض الأسواق الجديدة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016)، على غرار السوق القطرية التي زادت حجم الصادرات نحوها من 128 طن الى 1157 طن والسوق الروسية التي شهدت بدورها تناميا في حجم الصادرات الموجهة إليها من 318 طنا إلى 874 طنا.

 ويتجلى من ذات المعطيات، أن كميات الغلال المصدرة ارتقت بنسبة 4 بالمائة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016)، حيث قدرت الكمية المصدرة من الغلال التونسية بـ 24214 طن مقابل 23297 طن.

واحتلت مادة الخوخ المرتبة الأولى على مستوى الكميات المصدرة بما يعادل15891 طن وقيمة 6364 م د، ويمثل الخوخ حوالي 30 بالمائة من مجموع صادرات الغلال الصيفية.

  وجاءت مادة "الدلاع" في المركز الثاني في الكميات المصدرة بنحو 7230 طن بقيمة 5762 م د فالرمان بـ 5889 طن (2720 م د) ومادة المشمش بـ 4038 طن (1856 م د) ثم مادة "الفرومبواز" بما يناهز 5609 طن (379 م د) والتين الشوكي (الهندي) بما قدره 4274 طن (681 م د).

ومثلت السوق الليبية الوجهة الأولى لصادرات تونس من الغلال الصيفية، لتستقطب حوالي 12191 طن، أي ما يعادل 50 بالمائة من مجموع الكميات المصدرة تليها فرنسا بـ 3607 طن (8721 م د) ثم ايطاليا بـ 2625 طن (3159 م د) فيما استوردت الكويت سوى 609 طن (4740 م د) من الغلال التونسية في الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017.

وات
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07 جانفي 2018 السّاعة 14:40
ارتفعت مداخيل صادرات الغلال التونسية بـنسبة 38 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر المنقضي،...
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الأولى
ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018 | 14:40

ارتفعت مداخيل صادرات الغلال التونسية بـنسبة 38 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر المنقضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ 61532 مليون دينار مقابل 44518 م د، وفق مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويعود ارتفاع مداخيل الغلال التونسية المصدرة، وفق نفس المؤشرات، إلى نمو نسق التصدير إلى بعض الأسواق الجديدة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016)، على غرار السوق القطرية التي زادت حجم الصادرات نحوها من 128 طن الى 1157 طن والسوق الروسية التي شهدت بدورها تناميا في حجم الصادرات الموجهة إليها من 318 طنا إلى 874 طنا.

 ويتجلى من ذات المعطيات، أن كميات الغلال المصدرة ارتقت بنسبة 4 بالمائة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016)، حيث قدرت الكمية المصدرة من الغلال التونسية بـ 24214 طن مقابل 23297 طن.

واحتلت مادة الخوخ المرتبة الأولى على مستوى الكميات المصدرة بما يعادل15891 طن وقيمة 6364 م د، ويمثل الخوخ حوالي 30 بالمائة من مجموع صادرات الغلال الصيفية.

  وجاءت مادة "الدلاع" في المركز الثاني في الكميات المصدرة بنحو 7230 طن بقيمة 5762 م د فالرمان بـ 5889 طن (2720 م د) ومادة المشمش بـ 4038 طن (1856 م د) ثم مادة "الفرومبواز" بما يناهز 5609 طن (379 م د) والتين الشوكي (الهندي) بما قدره 4274 طن (681 م د).

ومثلت السوق الليبية الوجهة الأولى لصادرات تونس من الغلال الصيفية، لتستقطب حوالي 12191 طن، أي ما يعادل 50 بالمائة من مجموع الكميات المصدرة تليها فرنسا بـ 3607 طن (8721 م د) ثم ايطاليا بـ 2625 طن (3159 م د) فيما استوردت الكويت سوى 609 طن (4740 م د) من الغلال التونسية في الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017.

وات
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ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018 السّاعة 14:40
ارتفعت مداخيل صادرات الغلال التونسية بـنسبة 38 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر المنقضي،...
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