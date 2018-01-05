ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017

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ارتفعت مداخيل صادرات الغلال التونسية بـنسبة 38 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر المنقضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ 61532 مليون دينار مقابل 44518 م د، وفق مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويعود ارتفاع مداخيل الغلال التونسية المصدرة، وفق نفس المؤشرات، إلى نمو نسق التصدير إلى بعض الأسواق الجديدة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016)، على غرار السوق القطرية التي زادت حجم الصادرات نحوها من 128 طن الى 1157 طن والسوق الروسية التي شهدت بدورها تناميا في حجم الصادرات الموجهة إليها من 318 طنا إلى 874 طنا.
ويتجلى من ذات المعطيات، أن كميات الغلال المصدرة ارتقت بنسبة 4 بالمائة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016)، حيث قدرت الكمية المصدرة من الغلال التونسية بـ 24214 طن مقابل 23297 طن.
واحتلت مادة الخوخ المرتبة الأولى على مستوى الكميات المصدرة بما يعادل15891 طن وقيمة 6364 م د، ويمثل الخوخ حوالي 30 بالمائة من مجموع صادرات الغلال الصيفية.
وجاءت مادة "الدلاع" في المركز الثاني في الكميات المصدرة بنحو 7230 طن بقيمة 5762 م د فالرمان بـ 5889 طن (2720 م د) ومادة المشمش بـ 4038 طن (1856 م د) ثم مادة "الفرومبواز" بما يناهز 5609 طن (379 م د) والتين الشوكي (الهندي) بما قدره 4274 طن (681 م د).
ومثلت السوق الليبية الوجهة الأولى لصادرات تونس من الغلال الصيفية، لتستقطب حوالي 12191 طن، أي ما يعادل 50 بالمائة من مجموع الكميات المصدرة تليها فرنسا بـ 3607 طن (8721 م د) ثم ايطاليا بـ 2625 طن (3159 م د) فيما استوردت الكويت سوى 609 طن (4740 م د) من الغلال التونسية في الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017.
ارتفعت مداخيل صادرات الغلال التونسية بـنسبة 38 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر المنقضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ 61532 مليون دينار مقابل 44518 م د، وفق مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويعود ارتفاع مداخيل الغلال التونسية المصدرة، وفق نفس المؤشرات، إلى نمو نسق التصدير إلى بعض الأسواق الجديدة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016)، على غرار السوق القطرية التي زادت حجم الصادرات نحوها من 128 طن الى 1157 طن والسوق الروسية التي شهدت بدورها تناميا في حجم الصادرات الموجهة إليها من 318 طنا إلى 874 طنا.
ويتجلى من ذات المعطيات، أن كميات الغلال المصدرة ارتقت بنسبة 4 بالمائة، (من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016)، حيث قدرت الكمية المصدرة من الغلال التونسية بـ 24214 طن مقابل 23297 طن.
واحتلت مادة الخوخ المرتبة الأولى على مستوى الكميات المصدرة بما يعادل15891 طن وقيمة 6364 م د، ويمثل الخوخ حوالي 30 بالمائة من مجموع صادرات الغلال الصيفية.
وجاءت مادة "الدلاع" في المركز الثاني في الكميات المصدرة بنحو 7230 طن بقيمة 5762 م د فالرمان بـ 5889 طن (2720 م د) ومادة المشمش بـ 4038 طن (1856 م د) ثم مادة "الفرومبواز" بما يناهز 5609 طن (379 م د) والتين الشوكي (الهندي) بما قدره 4274 طن (681 م د).
ومثلت السوق الليبية الوجهة الأولى لصادرات تونس من الغلال الصيفية، لتستقطب حوالي 12191 طن، أي ما يعادل 50 بالمائة من مجموع الكميات المصدرة تليها فرنسا بـ 3607 طن (8721 م د) ثم ايطاليا بـ 2625 طن (3159 م د) فيما استوردت الكويت سوى 609 طن (4740 م د) من الغلال التونسية في الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 29 ديسمبر 2017.
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018