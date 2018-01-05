القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- سعيدة الجلاصي: عمدت مسنّة أصيلة القيروان مساء يوم الجمعة 05 جانفي 2018، إلى إصابة حفيدها البالغ من العمر 13 يومًا بشفرة حلاقة في أماكن متفرقة من جسمه، في محاولة منها لعلاجه من مرض الزكام، تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجامعي إبن الجزار نظرا لتعكر حالته الصحية.