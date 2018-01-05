تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- سعيدة جلاصي: تعرض والي القيروان منير الحامدي مساء امس السبت 06 جانفي 2018، إلى حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي سبيبة و سييطلة من ولاية القصرين تحديدا في منطقة“وادي الرمل”، بسبب إنزلاق السيارة و إصطدامها بشجرة على جانب الطريق، مما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، و بتدخل أعوان الحماية المدنية تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين و للإشارة فإن الوالي غادر المستشفى في ذات اليوم بعد تلقيه العلاج اللازم، و حالته الآن مستقرة.