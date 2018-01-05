العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018

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كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن 22 تظاهرة عالمية في مجال زيت الزيتون يمكن للمؤسسات التونسية المشاركة فيها بما سيزيد من تسويق هذا المنتج التونسي المتميز ومن ثم من عائدات البلاد.
وأفادت الوكالة “أنه يتعين على الشركات العاملة في انتاج زيت الزيتون التونسي والراغبة في حضور الدورة 19 للمسابقة الدولية لزيت الزيتون التي ستقام من 6 إلى 8 فيفري 2018 بمدينة لوس انجلس الأمريكية التسجيل قبل يوم 17 جانفي الجاري.
وأضافت أن ديوان الزيت سيتكفل بارسال العينات مجانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. علما وأنه يتوجب على الشركات المهتمة بهذه المسابقة، التي سيحضرها متذوقو زيت الزيتون والشركات المسوقة له، التسجيل عبر شبكة الانترنات.
وتوقع المدير العالم للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، أن يزيد انتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2017-2018 بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بالمواسم السابقة وتدفع الحكومة جهود قطاع الزيت من خلال تشجيع التعليب عبر احداث صندوق حكومي متخصص في المجال.
وتبلغ المساحة الجملية للزياتين في تونس حوالي 1.86 مليون هكتار لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا (2 مليون هكتار). وتعد البلاد 310 آلاف ضيعة زيتون، أي حوالي 60 بالمائة من مجموع المستغلات الفلاحية.
كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن 22 تظاهرة عالمية في مجال زيت الزيتون يمكن للمؤسسات التونسية المشاركة فيها بما سيزيد من تسويق هذا المنتج التونسي المتميز ومن ثم من عائدات البلاد.
وأفادت الوكالة “أنه يتعين على الشركات العاملة في انتاج زيت الزيتون التونسي والراغبة في حضور الدورة 19 للمسابقة الدولية لزيت الزيتون التي ستقام من 6 إلى 8 فيفري 2018 بمدينة لوس انجلس الأمريكية التسجيل قبل يوم 17 جانفي الجاري.
وأضافت أن ديوان الزيت سيتكفل بارسال العينات مجانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. علما وأنه يتوجب على الشركات المهتمة بهذه المسابقة، التي سيحضرها متذوقو زيت الزيتون والشركات المسوقة له، التسجيل عبر شبكة الانترنات.
وتوقع المدير العالم للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، أن يزيد انتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2017-2018 بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بالمواسم السابقة وتدفع الحكومة جهود قطاع الزيت من خلال تشجيع التعليب عبر احداث صندوق حكومي متخصص في المجال.
وتبلغ المساحة الجملية للزياتين في تونس حوالي 1.86 مليون هكتار لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا (2 مليون هكتار). وتعد البلاد 310 آلاف ضيعة زيتون، أي حوالي 60 بالمائة من مجموع المستغلات الفلاحية.
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018