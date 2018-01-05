العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018

كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن 22 تظاهرة عالمية في مجال زيت الزيتون يمكن للمؤسسات التونسية المشاركة فيها بما سيزيد من تسويق هذا المنتج التونسي المتميز ومن ثم من عائدات البلاد.

وأفادت الوكالة “أنه يتعين على الشركات العاملة في انتاج زيت الزيتون التونسي والراغبة في حضور الدورة 19 للمسابقة الدولية لزيت الزيتون التي ستقام من 6 إلى 8 فيفري 2018 بمدينة لوس انجلس الأمريكية التسجيل قبل يوم 17 جانفي الجاري.

وأضافت أن ديوان الزيت سيتكفل بارسال العينات مجانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. علما وأنه يتوجب على الشركات المهتمة بهذه المسابقة، التي سيحضرها متذوقو زيت الزيتون والشركات المسوقة له، التسجيل عبر شبكة الانترنات.

وتوقع المدير العالم للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، أن يزيد انتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2017-2018 بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بالمواسم السابقة وتدفع الحكومة جهود قطاع الزيت من خلال تشجيع التعليب عبر احداث صندوق حكومي متخصص في المجال.

وتبلغ المساحة الجملية للزياتين في تونس حوالي 1.86 مليون هكتار لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا (2 مليون هكتار). وتعد البلاد 310 آلاف ضيعة زيتون، أي حوالي 60 بالمائة من مجموع المستغلات الفلاحية.