سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم 06 جانفي 2018 بناء على معلومات، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير عمره 26 سنة سبق أن قضى عقوبة بالسجن من اجل تورطه في قضية موضوعها (الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والتحريض على العنف وبث التباغض بين الأديان والأجناس) رفقة خطيبته عمرها 23 سنة قاطنة بالقصرين.

وبالتحري معهما اعترفا بتبنيهما للفكر التكفيري وتعمدهما تنزيل صور وتدوينات مقاطع فيديو تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرض على الإرهاب وتواصلهما مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج على حسابيهما بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

هذا وبعد مراجعة النيابة العمومية، قامت الفرقة المذكورة بمشاركة بقية الاختصاصات للحرس الوطني بسيدي بوزيد بمداهمة منزل العنصر التكفيري المذكور، حيث تم حجز علبة كرتونية تم وصلها بهاتف جوال (دون حاشدة) وبطارية 09 فولط وأسلاك كهربائية مختلفة الأحجام، دارة كهربائية plaque électrique، لوحة مفاتيح رقمية حيث يرجح أنها قنبلة معدة للتفجير عن بعد (لم يتم وصلها بالمواد متفجرة بعد).

باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلي تنظيم إرهابي".